Vendita libri usati delle medie “Anna Frank” di Lugagnano. Grazie al Comitato Genitori è possibile farlo tramite web

Il Comitato Genitori Lugagnano ha deciso di mettere a disposizione il suo sito web per favorire i contatti tra le famiglie che abbiano l’intenzione di vendere e/o acquistare libri di testo usati della Scuola Secondaria di I grado “Anna Frank”.

Chi volesse vendere testi in buono stato può inviare una mail a comitatogenitori.lugagnano@gmail.com con la lista dei libri che non utilizza, allegando un recapito telefonico o mail (non quella scolastica del figlio) per venir contattato da chi fosse interessato all’acquisto.

Si sottolinea che il recapito telefonico e la mail saranno visibili sul sito e che chi organizza non si prende carico in alcun modo di contattare o di gestire lo scambio dei manuali usati o di verificare la validità del testo per l’anno scolastico richiesto.

Quella del Comitato Genitori Lugagnano è un’iniziativa interessante e utile, che aiuta le famiglie ad ammortizzare le spese scolastiche, ridurre gli sprechi ed educare al riuso secondo un’ottica di sostenibilità ambientale.