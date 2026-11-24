La roulette gira e rigira, gira e rigira, trecentocinquantadue volte, tanto quanti sono stati i sorpassi al GP di Las Vegas e i giramenti di testa (e non solo) di chi vi assisteva. Non fraintendiamoci, nessuno si aspettava una tempesta di scambi di posizione simile ma se anche a voi ha cominciato a vorticare un po’ la testa non siete i soli. Se poi si condisce il tutto con scazzottate (verbali e di pista) allora siete davvero a Las Vegas.

News delle settimane:

È finita: non c’è un modo delicato per dirlo. Imola è stata sacrificata in favore di Qatar e Abu Dhabi. Un’altra volta Liberty Media ha sputato in faccia al circuito del Santerno, che già si stava attrezzando con tribune e paddock per ospitare il circus (i cui costi non verranno coperti da Liberty Media), in favore dei soldi (tanti) e del pericolo concreto (altrettanto) che portano i circuiti di Losail e Yas Marina.

Stefano Domenicali, imolese, ha dimostrato ancora una volta di essere rilevante come il due di coppe pur dall’alto della sua posizione di presidente della F1, Imola è stata nuovamente tradita nella promessa di recupero del GP alluvionato del 2023, il primo Campione (o, come ha detto Vasco Rossi, il Kampione) italiano in sette decadi non riceverà la meritata passerella d’onore a casa sua, la penisola arabica più incandescente che mai torna ufficialmente in gioco e, guarda un po’, l’Iran attacca il Bahrain – a un tiro di schioppo dalle zone interessate alla F1 – a pochi giorni dalla decisione. Non preoccupatevi, i figli del grande capo Ben Sulayem stanno benissimo e allora va tutto benissimo anche per tutti gli altri, tutto questo è assolutamente normale. Uno schifo!

Drive to survive: ce l’abbiamo fatta, Liam Lawson affiancherà ufficialmente Arvid Lindblad anche l’anno prossimo in Racing Bulls. La cosa appare come un miracolo dati i tempi biblici che ha richiesto questa riconferma e così a Nikola Tsolov verrà affidato il ruolo di terzo pilota. A proposito di terzi piloti, pare che Esteban Ocon stia cercando di muoversi con Aston Martin per il sedile di riserva (ovviamente non può aspirare ad altro con un Lance Stroll incollato alla poltrona come i politici italiani e un Fernando Alonso col quale non ha avuto il più idilliaco dei rapporti in Alpine). Manca all’appello dell’anno prossimo solo il povero Ollie Bearman, che non ha nascosto la sua frustrazione per l’ancora non rinnovato contratto con Haas. Datevi una mossa!

Alleluia, alleluia: i fantastici otto, nel 2030 assisteremo ufficialmente al tanto agognato ritorno ai motori V8. I propulsori in questione saranno più leggeri (come il telaio), piccini piccini, appena 2.1 litri, ancora turbocompressi e la parte ibrida – uffa – ci sarà ancora ma sarà minima, funzioneranno attraverso carburanti sostenibili (come quelli di quest’anno?).

È apparsa sui social anche una breve clip in cui si sente il nuovo rombo e, ve lo dico già, non aspettatevi urli sfonda timpani, regimi stellari o mitragliate stile scarichi soffiati della allora Lotus (i V8 tra il 2006 e il 2013 erano aspirati) perché altrimenti i misuratori di decibel dei “pregiatissimi” circuiti cittadini si offenderanno. Tuttavia, al rombo basso del motore si aggiunge anche una piacevolissima ottava più alta (non un sibilo elettrico) che fa tutta la differenza rispetto alle aspirapolveri a ruote che ci portiamo dietro da dodici anni. Max Verstappen avrebbe preferito direttamente il ritorno ai V10 aspirati – e come dargli torto? – ma già il V8 sarebbe una gran vittoria.

Venerdì 20, prove libere. Piove e fa un freddo cane quindi la FP1 non parte nemmeno. In FP2 sale al comando George Russell, seguito inaspettatamente da Pierre Gasly e, infine, da Charles Leclerc. FP3 vede Russell mantenersi al comando seguito da Kimi Antonelli e Lando Norris ma il focus è tutto sull’episodio incendiario tra Russell e Verstappen, protagonista di un sorpasso sul britannico che stava per lanciarsi nel giro (e fin qui nulla che va contro il regolamento) e che si vede davanti l’olandese fare delle poco simpatiche onde che non servono altro se non far incacchiare chi ti sta dietro (in gergo social rage bait, un’esca per la rabbia).

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Russell si trova a seguire una traiettoria che, inevitabilmente, porta al contatto tra i due, condito da Max col solito ditino medio alla Verstappen. Eppure, nessuna reprimenda o penalità, solo un avvertimento a testa, portando per la ennesima volta la FIA alla auto-contraddizione (vedasi il contatto tra Lawson e Verstappen in Messico).

Sabato 21, qualifiche. Q1: il gioco delle scie diviene fondamentale ma, purtroppo, non è sufficiente l’aiuto di Ollie Bearman (fondo griglia per cambio componenti motore) a Rafa Câmara per accedere al Q2. George Russell è il più veloce. Q2: chi non concepisce nemmeno il concetto di scia è invece Ferrari che la prende così nel retrotreno con una vergognosa doppia eliminazione dal Q3. Q3: notevole il tempone segnato da Kimi Antonelli che, se non avesse cinque posizioni di penalità per cambio turbina, sarebbe in pole position, la quale passa invece a Max Verstappen seguito da George Russell e Isack Hadjar.

Leggi l’editoriale del Baco L’EDITORIALE DEL BACO Il sorpasso che non ti aspetti: La racchetta davanti al calcio di Davide Rudari

Griglia di partenza: Verstappen, Russell, Norris, Hadjar, Lindblad, Antonelli, Gasly, Colapinto, Leclerc, Hamilton, Hülkenberg, Bortoleto, Albon, Câmara, Pérez, Piastri, Alonso, Bottas, Sainz, Stroll, Bearman e Lawson (pit lane per problemi idraulici).

Momentino F1 Academy:

Domenica 22, giornata di gara: Verstappen parte subito bene e scappa via, così così Russell, Hadjar tenta subito il sorpasso su Norris. Hülkenberg e Leclerc percorrono la strip ruota a ruota che si conclude col doppio sorpasso delle Rosse (Hamilton su Leclerc). Tra il primo giro ed il secondo assistiamo al primo di… ho perso il conto di quanti scambi tra Russell (in curva 14) e Verstappen (curva 17), non li elencherò tutti altrimenti mezza gara sarebbero solo loro. In effetti, tutta la gara sarà un collage di sorpassi e controsorpassi tutti figli delle scie e della gestione della batteria, tanto da causare nausea.

Notevoli nei giri immediatamente successivi sia Lindblad, particolarmente aggressivo, e Gasly che supera a destra e a manca come se guidasse una Mercedes, anche tra di loro, come tutti gli altri primi dieci. Notevole per i motivi sbagliati, invece, il triplo testa a testa tra Leclerc, Norris e Hamilton alla chicane, che si conclude con un fuori pista di Hamilton, forzato da Norris pur essendogli davanti e tutti sappiamo cosa succede se la FIA vede rosso: dieci secondi di penalità a Hamilton per aver evitato un incidente “tratto vantaggio dal fuori pista”. Ovviamente poi non può mancare la usuale perdita di tempo tra i due della Rossa che cercano di passarsi a vicenda (e alla fine arriva Piastri). Nel frattempo Antonelli è risalito quarto, ancora con la gomma gialla.

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Al giro 18 scatta la Safety Car causata da Pérez, che va a contatto con Câmara mandandolo in testacoda e concludendo col muso nel muro. Tutti ne approfittano per cambiare le gomme, purtroppo Safety Car lenta e temperatura esterna non aiutano a scaldarle e, infatti, Lindblad finisce in testacoda e si vede costretto al ritiro. Peccato e peccato anche per Hadjar al quale, alla ripartenza, esplode l’ala anteriore dopo averla richiusa e cospargendo di detriti il tracciato (nessuna investigazione o penalità, bah…).

La fiera degli scambi prosegue, con Russell che si ostina a riprovarci sempre nello stesso punto per vedersi puntualmente superare da Verstappen tre curve dopo, le McLaren ora su gomma gialla sembrano rinate, Hamilton supera Piastri, a Leclerc parte l’embolo e si infila dentro la curva per passare Lewis stesso, Lewis chiude la porta e si gira. Verranno investigati e stavolta i dieci secondi volano a Leclerc, par condicio. Maggiori improperi a seguire nelle pillole del disonore.

Siamo al giro 40, Antonelli ha raggiunto Russell ed è salito in testa ma anche con lui Verstappen aziona la batteria e passa davanti. Al giro 48 parte a Russell il guizzo e prova a superare all’interno Antonelli ma finisce per prendere un detrito di Hadjar, va lungo e a muro col musetto, che scatena l’ilarità di Verstappen: “Ha ha, ottimo lavoro! Mio Dio…”. Non se la passa meglio nemmeno Antonelli sfortunatamente, vittima della batteria scarica che lo porta ad essere superato sia da Norris che da Piastri. Questo giramento di roulette termina al cinquantesimo giro, con la vittoria di Max Verstappen davanti ai papaya boys Lando Norris e Oscar Piastri.

Ordine d’arrivo: Verstappen, Norris, Piastri, Antonelli, Gasly, Colapinto, Hamilton, Sainz, Russell, Leclerc, Hülkenberg, Bortoleto, Bearman, Hadjar, Lawson, Câmara, Stroll, Alonso e Bottas. Ritirati Lindblad, Pérez e Albon.

Menzioni d’onore:

Verstappen: sia lui che io conveniamo che come vittoria non sia particolarmente rilevante, lui stesso afferma che l’ultima volta in cui ha gareggiato così sia stato su Mario Kart, vista la natura videogiochista di queste monoposto venuta ancora più a galla a Vegas. Resta il fatto che sia riuscito comunque a vincere, anche se non si è certo risparmiato dopo la gara verso Russell: “È così inferiore al mio livello che le sue critiche non mi scalfiscono. E siccome il karma è infame, vederlo uscire mi ha svoltato la giornata”.

McLaren: finalmente un weekend di squadra con entrambi i piloti protagonisti, una volta ripresisi nella seconda metà della gara prenderli si è fatto subito più complicato.

Premio “nontiscordardimé”:

Alpine, in particolare per Gasly. Hanno portato un enorme bottino di punti potendo sfruttare anche le difficoltà di Racing Bulls ed è innegabile che Gasly abbia cucinato per bene. Anche Lindblad e Hadjar meritano, come consolazione per la sfiga che ha rovinato le loro ottime gare. Non dimentichiamoci poi Antonelli che ha fatto segnare un tempo molto minore di Verstappen in qualifica e, in gara, volava sulle gomme gialle

Pillole del disonore:

Ferrari: e chi altri se non loro? La FIA ma su questo ci torno dopo. Sarò breve e conciso anche se non volevo arrivare a tanto: almeno uno dei due se ne deve andare dalla Scuderia, o di sua spontanea volontà o forzatamente. Ne va della sanità mentale di tutti noi spettatori e/o Tifosi, perché Ferrari ormai non è più un ambiente tossico, è direttamente un girone infernale radioattivo. Non spetta fortunatamente a me decidere chi lasciare a piedi, anche perché per quanto mi riguarda, dopo le ultime gare, li declasserei entrambi in Haas. Se i piloti non cambiano attitudine, sarà l’attitudine a cambiare i piloti. Charles è stato richiamato prima delle interviste da Frédéric Vasseur e non di certo per essere consolato.

FIA: che la Ferrari abbia lo stesso peso politico di un partito allo 0,01% lo si sa dall’alba della F1, così come si sa che se ci sono di mezzo loro c’è anche la certezza assoluta della pena immediata. Sulla penalità a Hamilton non mi voglio neanche pronunciare, su quella a Leclerc sono convinto fosse un concorso di colpe… ma gli altri? Verstappen e Russell in prova libera? Niente. Hadjar che percorre mezzo tracciato con i frantumi dell’ala ovunque? Niente. Russell che taglia la curva verso fine gara? Manco i commentatori se ne sono accorti, figurarsi la Federazione. Forse la scelta di adottare un unico collegio di commissari per tutte le gare dall’anno prossimo non è un’idea così stupida…

La situazione si fa caldissima ora: gli aerei per Losail, Qatar, sono già pronti. Speriamo davvero che non succeda nulla di grave. Anche perché saremmo tutti leggermente stufi di questo mondo incendiario. Ci si becca in pista!

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