Variante al Piano degli Interventi di Sona: Il sindaco martedì incontra la cittadinanza

Nel corso della seduta del consiglio comunale del 14 settembre scorso il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi ha illustrato il “Documento del sindaco”.

Quel documento contiene la volontà dell’amministrazione comunale di redigere la variante n. 1 al Piano degli Interventi.

Il Piano degli Interventi, approvato nel corso del Consiglio comunale del 2 luglio 2019 (con qualche protesta della minoranza per il mancato coinvolgimento nella sua stesura), è lo strumento operativo che deve rapportarsi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali.

Ora, come si diceva, arriva la prima variante al Piano, e per comunicare gli obiettivi di sviluppo e rendere partecipe la collettività delle scelte intraprese con questa variante, il sindaco incontrerà i cittadini interessati martedì 28 settembre alle ore 19, in presenza, presso la sala consiliare del Comune di Sona in piazza della Vittoria. Per accedere alla sala consigliare sarà richiesto di esibire il green pass.

L’incontro sarà trasmesso pure in diretta streaming (anche sul sito del Baco), per chi volesse assistere da casa e per evitare situazioni di sovraffollamento.