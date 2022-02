Vandalismi al cimitero di Lugagnano: Individuati i responsabili

Una delle notizie più seguite dai nostri lettori, in questi primi mesi del 2022, è senz’altro la vicenda relativa agli atti di vandalismo che ancora una volta hanno colpito il cimitero di Lugagnano. Questo era già stato bersaglio di atti vandalici nel 2018, nel 2019 e poi, appunto, il mese scorso.

Oggetto di questi vandalismi, sono sempre in particolare i locali di servizio: nei vari episodi, ci sono stati notevoli danni ad arredi e sanitari, con muri imbrattati e sporcizia ovunque. Ma a differenza dei primi due casi, dove comunque era stata fatta una denuncia ad ignoti, questa volta sembra che i responsabili siano stati individuati.

Alla luce quindi di queste importanti novità, incontriamo il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi perché ci spieghi l’evolversi della situazione.

Sindaco, ci riassume brevemente quello che è successo nella notte del 21 gennaio scorso?

E’ accaduto che alcuni ragazzi si sono recati al cimitero di Lugagnano, verso le 21/21.30 di sera e hanno utilizzato il bagno come luogo di ritrovo, isolato e riscaldato, per consumare alcolici e fumare canne principalmente; come se non bastasse, alcuni di loro si sono poi dilettati a imbrattare i muri e spaccare la porta del bagno, dato che la mattina seguente è stata ritrovata completamente strappata, a terra. Un vero e proprio dispetto all’intera comunità, dal mio punto di vista. Sottolineo che il piazzale del cimitero, è noto alle forze dell’ordine per essere luogo di ritrovo di giovani e forse anche di spaccio, tant’è che la polizia locale effettua periodicamente dei giri di controllo per monitorare la situazione. Ultimamente, forse complice anche la pandemia, non vi erano più state segnalazioni né erano state rilevate particolari criticità.

Il cimitero viene chiuso la notte?

Non più; il cimitero era dotato di un cancello automatizzato ma dopo vari e numerosi episodi in cui hanno rubato i motorini, si è presa l’amara decisione di non acquistarli più. Abbiamo comunque fatto in modo di chiudere il cancello, ma questo veniva facilmente scavalcato e quindi alla fine si è optato per tenerlo aperto. Su questo punto ammetto che abbiamo ricevuto diverse critiche in passato, ma io penso anche questo: il cancello è aperto, vero, ma un ragazzo che si reca lì alle 21/22 di sera, con quali intenzioni va? Buone non di sicuro.

Come si è arrivati quindi ad individuare i colpevoli?

Dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza poste all’esterno del cimitero, si vedono sei ragazzi entrare al cimitero verso le 21 di sera; dopo una ventina di minuti si vede arrivare un’auto che si ferma proprio all’ingresso e scarica un altro ragazzo, il quale si incammina all’interno del cimitero. Dopo qualche secondo, l’auto riparte per allontanarsi definitivamente dall’area. Ed è proprio grazie alla targa di quell’auto che si è risaliti al proprietario, rivelatosi il genitore di uno dei ragazzi. Una volta convocati e sentiti entrambi, sia dal sottoscritto che dalla polizia locale, poi è stato abbastanza semplice risalire al nome di tutti gli altri; alcuni di loro in seguito alla pubblicazione di una foto che li ritraeva a piedi per il paese, coperti comunque da cappucci, mascherine e sciarpe, si sono fatti avanti spontaneamente, probabilmente perché si sono sentiti, come si dice, “braccati”. Aggiungo che prima di procedere a fare la denuncia contro ignoti, cosa che sindaco e amministrazione fanno sempre nel caso di danni a beni pubblici, di prassi si attendono 5/7 giorni per vedere se qualcuno si fa avanti nell’autodenunciarsi. E in questo caso non si è fatto avanti nessuno, così la denuncia ha fatto il suo corso.

Che età hanno questi ragazzi?

Dai 17 ai 21 anni. Uno di Verona, l’unico minorenne, e tutti gli altri residenti nel nostro comune. A questi ragazzi più che una punizione fine a sé stessa, vorrei riuscire a dare una lezione civica, ci terrei molto a questo. Purtroppo, la legge deve fare il suo corso e ora si avvierà un procedimento penale a carico di questi ragazzi che ovviamente ricadrà sulle famiglie, con costi notevoli da sostenere. Alcuni genitori, una volta informati su quanto successo si sono mostrati increduli e mortificati. E lo stesso i ragazzi: alcuni di loro si sono mostrati pentiti, ammettendo la propria colpa e mostrando consapevolezza della gravità di quanto accaduto.

Ci sono situazioni di disagio nelle famiglie di questi giovani?

No, direi di no; sono famiglie normalissime che conosco anche personalmente. Prendo l’occasione per fare un appello generale alle famiglie del nostro territorio, soprattutto a quelle che hanno a che fare con adolescenti, un’età già critica di per sé: facciamo attenzione alle compagnie che frequentano i nostri figli, cerchiamo di captare segnali che ci possano far dubitare di uso di stupefacenti, di fumo ne gira tantissimo, ovunque. Chiediamo loro dove vanno, so che è faticoso e che a volte è motivo di scontro in famiglia, ma cerchiamo di essere fermi su questi pochi punti. La presenza di noi genitori è fondamentale, impegniamoci a dialogare di più con i ragazzi. Spesso questi non vedono l’ora di diventare maggiorenni, di prendere per esempio la patente per godere di una certa libertà. Ma assieme a tutto questo acquisiscono anche delle precise responsabilità dirette, che non ricadono più sui genitori: devono essere consapevoli di questo, vanno responsabilizzati. Quando poi si arriva a scontrarsi con la legge, diventa tutto più doloroso: e voglio dirlo chiaramente ai ragazzi, devono sapere che io denuncerò sempre atti come quello avvenuto al cimitero, anche se si trattasse dei miei figli.

Adesso cosa succede dunque?

Come detto, auspico che i ragazzi paghino per i danni che hanno prodotto; ma sto anche lavorando assieme ai carabinieri per trovare una formula che permetta loro di ripagare, impiegandosi in lavori per esempio socialmente utili, per dare un valore a tutta questa vicenda e per far sì che tutto questo penare serva veramente a qualcosa. Non so ancora se ci riuscirò, perché la macchina della giustizia ormai è in moto. Mi auguro che il giudice che dovrà decidere sul da farsi, appoggi questa proposta e che avvii quindi un percorso riabilitativo che consenta ai ragazzi di comprendere, da un lato lo sbaglio che hanno fatto, e dall’altro che consenta loro di rimediare attraverso il lavoro e il sudore. Il mio augurio sincero è che serva a loro in primis ma anche come monito ad altri giovani che magari ricadranno in situazioni simili in futuro. Posso aggiungere un aspetto di tutta la vicenda?

Prego.

Io posso comprendere che abbiano fatto una cavolata, che abbiano sbagliato e che si siano accorti di aver esagerato. Ma perché non l’hanno ammesso? Dovevano segnalarlo… potevano venire a cercarmi personalmente, come qualcuno ha poi fatto in seguito, o potevano rivolgersi alla polizia locale, contattare qualcuno qui in Comune, c’erano mille possibilità… Invece si sono fatti avanti solo dopo aver visto l’articolo ed essere venuti a conoscenza del riconoscimento della targa. Ripeto, a me non interessa mettere alla gogna questi ragazzi, e spero che si risolva tutto per il meglio, ma è fondamentale che capiscano gli errori commessi, altrimenti fra qualche mese corriamo il rischio di ritrovarci in situazioni analoghe.