Valeggio sul Mincio. Siglato un accordo fra associazioni per lavorare insieme negli eventi

Negli scorsi giorni è stato sottoscritto un importante accordo di collaborazione tra le associazioni Pro Loco Valeggio, Percorsi Valeggio, Il Guado-Riscopriamo Valeggio, Arti e Mestieri Valeggio, associazione Ponte Visconteo-Save the Bridge Borghetto di Valeggio sul Mincio e La Quarta Luna per lavorare insieme nella realizzazione e organizzazione delle prossime manifestazioni estive a Valeggio sul Mincio.

L’accordo – nella foto il momento della firma – prevede la costituzione di un tavolo di lavoro che si riunirà periodicamente per definire la realizzazione di un programma congiunto di manifestazioni ed eventi per l’anno 2024. La finalità è quella di incrementare il valore della collaborazione e della partecipazione attraverso la condivisione ed il mutuo soccorso tra le diverse realtà associative, ottimizzando la calendarizzazione delle iniziative per favorirne una migliore distribuzione durante l’anno, sfruttando al meglio le risorse disponibili.

Allo studio un nome e anche un logo che meglio rappresentino questa nuova realtà valeggiana che oltre ad esprimere il valore della rete e della collaborazione, racchiude soprattutto la comune visione di un futuro pieno di ideali e di iniziative da condividere, ma in particolare di una grande amicizia tra le diverse associazioni.

La grande sinergia si è creata sotto l’impulso del Comune di Valeggio sul Mincio. Il commissario straordinario Lucrezia Loizzo, che ha avuto modo di conoscere queste associazioni, ha colto la loro esigenza di unirsi per lavorare in rete e ne ha favorito il dialogo accompagnandole in un percorso fatto di incontri e scambi di idee, che ha portato alla definizione dell’accordo per la realizzazione ed il funzionamento della loro collaborazione.

L’entusiasmo delle associazioni si è naturalmente tradotto nella voglia di lavorare insieme, sotto l’insegna del comune amore per il territorio valeggiano, del quale desiderano valorizzare l’attrattività culturale, turistica, ambientale, enogastronomica e folcloristica delle tradizioni.

È la prima volta che un gruppo di associazioni valeggiane, cogliendo il valore delle reciproche esperienze, si unisce per raggiungere degli obiettivi comuni. Il programma degli eventi, in fase di definizione, riguarderà spettacoli teatrali, mostre, concerti, sagre e altro. Sarà una bella estate a Valeggio.