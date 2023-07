Valeggio sul Mincio: ha preso il via la rassegna estiva “Aria di cultura”

Spettacoli teatrali, concerti musicali, proiezioni cinematografiche e letture animate fra natura e luoghi che parlano di storia: è Aria di Cultura, la rassegna estiva ricca di appuntamenti per tutte le età e tutti i gusti che caratterizzerà l’estate di Valeggio sul Mincio.

La kermesse è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con diverse realtà del territorio, dalla Pro Loco all’associazione Percorsi, da Arti e Mestieri a Villa Meriggio, da Valeggiamo all’associazione Il Guado, fino al gruppo Artisti Valeggio e alla compagnia A Regola D’Arte.

Il sindaco Alessandro Gardoni e il suo vice, l’assessore alla Cultura Marco Dal Forno, dichiarano: “La varietà e il numero delle proposte di Aria di Cultura mettono in risalto la vitalità del panorama culturale e aggregativo della nostra comunità. Un plauso sincero a tutte le donne e a tutti gli uomini che hanno saputo mettere a disposizione di Valeggio passione ed entusiasmo per una programmazione di qualità, attrattiva non soltanto per i cittadini valeggiani ma anche per tutto il territorio veronese e non solo”.

La rassegna ha avuto inizio nel secondo fine settimana di giugno con Borghetto del Libro, il festival dedicato al mondo dei libri, delle case editrici e degli scrittori che si è svolto nella magnifica cornice di Borghetto, per proseguire con il Concerto di Cori internazionali che si sono esibiti con grande successo giovedì 13 luglio nella chiesa parrocchiale di Valeggio.

Domenica 23 luglio, alle ore 21, ci sarà la serata di ‘Pizzica in Piazza’ in Piazza Carlo Alberto, il salotto di Valeggio, per ballare e scatenarsi con il gruppo Passo Ballabile.

A fine luglio è in programma la Festa d’Estate promossa dagli Alpini al Parco Ichenhausen, mentre lunedì 21 agosto alle ore 21, sarà il turno dell’immancabile appuntamento con Le Stelle della Lirica nel suggestivo scenario del Parco Sigurtà.

Sabato 26 agosto, alle 5.45, al Castello Scaligero va in scena il Concerto all’Alba con le musiche dei Pink Floyd in veste classica suonate dal gruppo Caronte ed al termine dell’evento si terrà colazione comunitaria.

Un appuntamento di rilevanza nazionale si svolgerà invece martedì 29 agosto alle ore 21, a Villa Meriggio con Ottodix Ensemble di Alessandro Zannier che fa tappa a Valeggio con il suo ‘ARCA’, il tour mondiale è stato presentato alla Biennale di Venezia.

Nel mese di settembre, invece, e più precisamente il fine settimana del 2 e 3 andrà in scena l’esposizione di artisti Arte in Corte nell’ambito del ‘Weekend del Gusto’.

Dopo il Concerto all’Alba citato prima non poteva mancare il Concerto al Tramonto che è fissato per sabato 16 settembre alle 19, sempre il Castello Scaligero. In questa specifica serata a far da padrone saranno le note dei Beatles, seguirà un aperitivo per tutti i partecipanti.

La manifestazione culturale si concluderà con due appuntamenti storici, la Rievocazione Medievale domenica 24 settembre dalle 10 alle 18 sempre al Castello e un convegno sabato 30 settembre mattina presso Palazzo Guarienti dedicato alla Valeggio Preistorica.

A proposito di Palazzo Guarienti, fino a fine agosto si svolge nell’atrio Arte a Palazzo, esposizioni di artisti Valeggiani, mentre a fine settembre c’è la mostra di arte contemporanea Questione di Spazi.

A Villa Zamboni prosegue fino al 18 agosto la mostra di Fuad Aziz ed infine, tutti i mercoledì fino al 30 agosto, nel cortile del Teatro Smeraldo, Cinema all’Aperto: nove serate di film a cura dell’associazione Pro Loco Valeggio.