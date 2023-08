Valeggio sul Mincio: al via il progetto Galileo, dedicato alle famiglie con figli da uno a tre anni

L’amministrazione comunale di Valeggio sul Mincio ha ideato e messo a disposizione delle famiglie con bambini, di età che varia da uno a tre anni, il progetto Galileo 1-3, nuova iniziativa che permette ai più piccoli di socializzare con i loro coetanei in un ambiente diverso da quello familiare.

Il servizio funzionerà dal 2 ottobre al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 7:45 alle 12:45 e da ai bambini possibilità di condividere un’occasione di gioco e di socializzazione con i loro coetanei, accompagna i piccoli nella scoperta di spazi, giochi e attività nelle quali possano sperimentare, per alcune ore al giorno, un primo distacco dai loro genitori e dalle figure di riferimento abituali.

Due educatrici accoglieranno i 16 bambini ammessi nell’immobile sito in via Galileo Galilei in zona San Graziano che, di recente, il Comune ha ottenuto in comodato d’uso dall’amministrazione giudiziaria per il suo riutilizzo a fini sociali, dopo il sequestro nell’ambito dell’operazione antimafia ‘Follow the Money’ condotta dalla Procura di Catania.

ll servizio Galileo 1-3 sarà gestito in collaborazione con Tangram Cooperativa sociale di Valeggio sul Mincio, concessionaria del servizio di Asilo Nido comunale del capoluogo e le iscrizioni vanno fatte dal 28 agosto al 15 settembre, scaricando l’informativa del servizio e la domanda dal sito www.tangramvaleggio.it ed inviando la domanda, compilata e firmata, via mail all’indirizzo iscrizioni@tangramvaleggio.it.

Le richieste di iscrizione saranno accolte dando precedenza ai bambini residenti a Valeggio, alle famiglie con genitori entrambi lavoratori e tenendo conto di data e orario di iscrizione, nel caso in cui si registrassero richieste di iscrizione inferiori ai posti disponibili, potranno richiedere di usufruire del servizio le famiglie con bambini che nel frattempo abbiano compiuto i 12 mesi d’età, sempre tenendo conto dei criteri sopra elencati.

Nella settimana dal 18 al 22 settembre saranno comunicati i nomi degli ammessi, formalizzate le conferme con il versamento della cauzione e stabilite le date degli ambientamenti. L’iscrizione comporta l’impegno della frequenza fino a luglio 2024. Perché l’iscrizione sia considerata valida è richiesto il versamento di un importo pari alla retta mensile, a titolo di cauzione, che sarà considerato retta di luglio, o trattenuto in caso di recesso anticipato dal servizio. La retta mensile è di 180 euro, a titolo di mero rimborso spese sul servizio erogato.

Non sarà richiesto l’Isee visto che è un “servizio integrativo sperimentale per la prima infanzia” e la normativa non prevede la possibilità di accedere a contributi, bonus o sostegni economici di altro tipo, per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 0457951343 o lo 0456339815.

Il sindaco di Valeggio sul Mincio Alessandro Gardoni e l’assessore alle Politiche sociali Franca Benini hanno commentato l’avvenimento: “Siamo orgogliosi di aver attivato un nuovo servizio utile alle famiglie valeggiane con figli da uno a tre anni e di averlo fatto in tempi rapidi e in uno spazio simbolico che ora profuma di legalità, La famiglia è e rimane al centro delle nostre politiche e siamo consapevoli che la forza di una comunità si misuri anche dalla capacità di investire sull’infanzia, le generazioni del futuro”.