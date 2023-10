Valeggio, sabato al teatro Smeraldo va in scena “Giulietta’s Concert”

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della lirica di un tempo: sabato 21 ottobre alle ore 21 al Teatro Smeraldo di Valeggio sul Mincio va in scena “Giulietta’s Concert”, un complesso formato da cantanti liriche (tre soprani e tre mezzosoprani) e da una pianista, tutte professioniste che vantano importanti curricula. La loro originalità sta nel proporre canzoni anni ’30 e ’40 e il repertorio dell’operetta in una veste nuova e con una sensibilità tutta femminile.

Biglietto intero 15 €, ridotto ragazzi under 18 anni 10 €, in vendita presso l’ufficio della Pro Loco di Valeggio (tel. 045.7951880, mail info@valeggio.com). L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Pro Loco Valeggio.