Valeggio, parte a marzo il nuovo corso di difesa personale aperto a tutti i cittadini

Un corso di difesa personale adatto a tutti, uomini e donne dai 13 anni in su, si svolgerà a Valeggio nel mese di marzo su iniziativa dell’associazione sportiva dilettantistica Team 13, con il patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di Valeggio e in collaborazione con la fondazione Valeggio Vivi Sport.

Cinque le date in calendario – 2, 9, 16, 23 e 30 marzo 2023 – del corso che sarà tenuto dal maestro 3° Dan Krav Maga Luigi Sajetti nel palazzetto dello sport di Valeggio.

La nascita del Krav Maga coincide con quella dello stato d’Israele, nel 1948. Questa disciplina viene adottata per la prima volta Forze armate israeliane come metodo di difesa personale e combattimento corpo a corpo. Un’origine che la rende differente dalle arti marziali classiche.

Per una migliore organizzazione del corso (gruppi di massimo 30 persone) è possibile inviare la propria adesione via WhatsApp al numero 3406653042 oppure telefonare dopo le 18.30.

Nei giorni di svolgimento delle lezioni le persone saranno divise in due gruppi, con partenza l’uno alle 18.30 e l’altro alle 19.30.

“Questa iniziativa è alla portata di tutti – commentano il sindaco di Valeggio Alessandro Gardoni e l’assessore allo sport Alessandro Remelli – ragazze e ragazzi, donne e uomini, giovani e meno giovani e persone con qualunque tipo di abilità. È una disciplina dove si impara soprattutto ad avere consapevolezza di sé stessi, non sono certo lezioni di violenza. Grazie in primis al maestro Sajetti e a tutti coloro che ogni giorno si impegnano per ampliare l’offerta sportiva sul nostro territorio”.