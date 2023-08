Valeggio: Ordinanza del sindaco Gardoni contro il degrado urbano

Quella che si registra in questi giorni è un’energica iniziativa del sindaco di Valeggio sul Mincio Alessandro Gardino contro il degrado urbano.

Con un’ordinanza Gardoni ha, infatti, disposto che fino al 31 ottobre prossimo sia vietato l’accesso di notte, dalle 23 alle 5 del mattino, alle aree verdi ed ai parchi pubblici comunali. Le uniche eccezioni sono il parco “Ichenhausen” di via Baden Powell ed il parco “Giardini di Borghetto” di Strada Viscontea. Deroghe potranno essere possibili in occasione di manifestazioni pubbliche o a carattere pubblico, di manutenzioni straordinarie e di attività di intrattenimento o spettacolo autorizzati.

Con la stessa ordinanza il sindaco di Valeggio vieta anche l’accesso in tutti i parchi comunali con veicoli a motore di qualsiasi tipo. Non è ammesso nemmeno bivaccare o campeggiare. Non sono inoltre consentite attività rumorose. Non si possono suonare strumenti musicali né ascoltare musica con dispositivi di diffusione sonora di ogni genere. Vietati anche urla e schiamazzi che possano disturbare la quiete del luogo e degli altri frequentatori.

L’ordinanza di Gardoni vieta anche la detenzione e il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro o alluminio.

Le sanzioni previste per chi viola queste norme vanno da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro.