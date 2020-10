Vaccinazioni antinfluenzali a Sona: E’ necessario contattare il proprio medico

Anche il nostro territorio vive in questi giorni la difficoltà di reperire sufficienti dosi di vaccino antinfluenzale.

Per un certo periodo si è pensato anche a Sona di procedere con vaccinazioni di massa, sul sistema del tipo “drive-in” utilizzato in questi mesi per altre procedure in ambito Covid. Erano stati anche individuati due siti idonei, presso il Palapesca di Sona e Sommacampagna e presso il parcheggio sotterraneo di Semeraro vicino alla Grande Mela.

Il progetto è però naufragato per oggettive difficoltà organizzative, riguardanti in particolar modo il fatto che l’Ulss sta consegnando ai medici quantità di vaccini che non sarebbero sufficienti a coprire un fabbisogno concentrato in pochi giorni.

Pertanto, ogni medico di base effettuerà le vaccinazioni secondo proprie modalità organizzative ed i pazienti sono quindi invitati a contattare il proprio medico e a seguire le istruzioni che verranno fornite.