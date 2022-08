Università popolare di Sona: Le iscrizioni si aprono il 7 settembre. Ecco tutti i corsi e gli insegnanti

Con delibera n. 69 del 28 giugno la giunta comunale di Sona ha approvato i corsi ed i costi dell’anno accademico 2022/2023 dell’università popolare di Sona. La delibera arriva a pochi giorni da quella che proroga anche per il prossimo anno accademico l’incarico al rettore Nora Cinquetti.

I corsi proposti sono più di cinquanta, veramente per tutti i gusti e tutte le esigenze, e la maggior parte sono fruibili online.

La giunta di Sona, come si diceva, ha anche approvato i costi di partecipazione ai corsi. Per i corsi da 4 a 7 lezioni di 1.30 o da 2 ore il costo di iscrizione è di 40 euro, per quelli da 8 a 10 lezioni da 1.30 o 2 il costo di iscrizione è di 60 euro. Per i corsi da 20 lezioni il costo di iscrizione è di 100 euro e per i corsi da 25 lezioni il costo è di 120 euro. I corsi di disegno e pittura, di 20 lezioni, hanno un costo di iscrizione di 110 euro. I corsi Conoscere Verona e Lessinia hanno un costo di iscrizione di 100 euro ed i corsi Assaggiatori di vini e Conoscere e degustare la birra hanno un costo di iscrizione di 70 euro.