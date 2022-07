Università popolare di Sona: Tutti i corsi previsti per il prossimo anno accademico, con i costi per aderire

Con delibera n. 69 del 28 giugno la giunta comunale di Sona ha approvato i corsi ed i costi dell’anno accademico 2022/2023 dell’università popolare di Sona. La delibera arriva a pochi giorni da quella che proroga anche per il prossimo anno accademico l’incarico al rettore Nora Cinquetti.

Di seguito, ecco l’elenco di tutti i corsi ai quali sarà possibile partecipare dal prossimo autunno o dal gennaio 2023. Alcuni in presenza e alcuni on line, una modalità che trova sempre più utenti interessati.

Assaggiatori di vini: 10 lezioni da 1.30, periodo ottobre-dicembre 2022, in presenza.

Autodifesa contro le fake-news: le trappole della rete: 8 lezioni da 1.30, periodo gennaio-marzo 2023, on line.

Biblioterapia: 10 lezioni da 2 ore, periodo ottobre-dicembre 2022, on line.

Serate Noir: 5 lezioni da 2 ore, periodo gennaio-febbraio 2023, in presenza.

Composizioni floreali corso avanzato: 10 lezioni da 2 ore, periodo gennaio-marzo 2023, in presenza.

Composizioni floreali corso base 1: 10 lezioni da 2 ore, periodo ottobre-dicembre 2022, in presenza.

Composizioni floreali corso base 2: 10 lezioni da 2 ore, periodo ottobre-dicembre 2022, in presenza.

Conoscere e degustare la birra: 10 lezioni da 1.30, periodo gennaio-marzo 2023, in presenza.

Conoscere Verona: 4 lezioni in aula e 10 visite guidate, periodo ottobre 2022-marzo 2023, in presenza.

Disegno: 20 lezioni da 2 ore, periodo ottobre 2022-marzo 2023, in presenza.

Educazione finanziaria corso 1: 6 lezioni da 1.30, periodo ottobre-novembre 2022, in presenza.

Educazione finanziaria corso 2: 6 lezioni da 1.30, periodo gennaio-febbraio 2023, in presenza.

Fitoterapia corso 1: 10 lezioni da 1.30, periodo ottobre-dicembre 2022, on line.

Fitoterapia corso 2: 10 lezioni da 1.30, periodo gennaio-aprile 2023, on line.

Francese A1: 25 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2022-aprile 2023, on line.

Francese A2: 25 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2022-aprile 2023, on line.

Ginnastica medica ottobre: 20 da 1 ora, periodo ottobre-dicembre 2022, in presenza.

Ginnastica medica gennaio: 20 da 1 ora, periodo gennaio-marzo 2023, in presenza.

Inglese A1: 25 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2022-aprile 2023, on line.

Inglese A1+: 25 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2022-aprile 2023, on line.

Inglese A2/B1: 25 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2022-aprile 2023, on line.

Inglese B2: 25 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2022-aprile 2023, on line.

Inglese Internazionale Conversazione: 25 lezioni da 1.30, ottobre 2022-aprile 2023, on line.

Inglese attraverso la visione di film: 6 visioni di film, aprile-maggio 2023, in presenza.

L'arte rende liberi: 9 lezioni da 1.30, periodo marzo-maggio 2023, on line.

Lessinia alta, altra e oltre: 8 lezioni on line e 8 uscite, periodo ottobre 2022-giugno2023.

Le erbe officinali: 6 lezioni on line e 4 uscite, periodo gennaio-maggio 2023.

Letteratura e musica: Laboratorio esperienziale di Bibliomusictherapy: 5 incontri da 2 ore. Periodo marzo- aprile 2023.

Letteratura russa: i racconti brevi: 8 lezioni da 1.30, periodo ottobre-dicembre 2022, on line.

Lettura espressiva avanzato: 10 lezioni da 2 ore, periodo gennaio-marzo 2023, in presenza.

10 lezioni da 2 ore, periodo gennaio-marzo 2023, in presenza. Lettura espressiva base: 10 lezioni da 2 ore, periodo ottobre-dicembre 2022, in presenza.

L'opera lirica: 9 lezioni da 1.30 e una uscita a teatro, periodo gennaio-marzo 2023, on line con uscita finale.

Piccolo cucito corso avanzato: 10 lezioni da 2 ore, periodo gennaio-marzo 2023, in presenza.

Piccolo cucito corso base: 10 lezioni da 2 ore, periodo ottobre-dicembre 2022, in presenza.

Pittura 1° gruppo: 20 lezioni da 2 ore, periodo ottobre 2022-marzo 2023, in presenza.

Pittura 2° gruppo: 20 lezioni da 2 ore, periodo ottobre 2022-marzo 2023, in presenza.

Ricamo avanzato: 10 lezioni da 2 ore, periodo gennaio-marzo 2023, in presenza.

Ricamo base: 10 lezioni da 2 ore, periodo ottobre-dicembre 2022, in presenza.

Salire le stelle: guida alla lettura della Commedia: 15 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2022-febbraio 2023, on line.

Spagnolo A1: 25 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2022-aprile 2023, on line.

Spagnolo A2: 25 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2022-aprile 2023, on line.

Spagnolo B1: 25 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2022-aprile 2023, on line.

Spagnolo B1+/conversazione: 25 lezioni da 1 ora e 30 minuti, periodo ottobre 2022-aprile 2023, on line.

Storia dell'Arte gennaio: 8 lezioni da 1.30, periodo gennaio-marzo 2023, on line.

Storia dell'Arte ottobre: 8 lezioni da 1.30, periodo ottobre-dicembre 2022, on line.

Storia della Musica: 10 lezioni da 1.30, periodo ottobre-dicembre 2022, on line.

Tedesco A1: 25 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2022-aprile 2023, on line.

Tedesco A2: 25 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2022-aprile 2023, on line.

10 lezioni da 1.30, periodo gennaio-marzo 2022, on line. Yoga ottobre: 10 lezioni da 1.30, periodo ottobre-dicembre 2021, on line.

La giunta di Sona, come si diceva, ha anche approvato i costi di partecipazione ai corsi. Per i corsi da 4 a 7 lezioni di 1.30 o da 2 ore il costo di iscrizione è di 40 euro, per quelli da 8 a 10 lezioni da 1.30 o 2 il costo di iscrizione è di 60 euro. Per i corsi da 20 lezioni il costo di iscrizione è di 100 euro e per i corsi da 25 lezioni il costo è di 120 euro. I corsi di disegno e pittura, di 20 lezioni, hanno un costo di iscrizione di 110 euro. I corsi Conoscere Verona e Lessinia hanno un costo di iscrizione di 100 euro ed i corsi Assaggiatori di vini e Conoscere e degustare la birra hanno un costo di iscrizione di 70 euro.