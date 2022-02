Unico gestore per gli impianti sportivi di Lugagnano: concessione affidata alla Polisportiva “Vivosport”

A Lugagnano prende forma il progetto per la realizzazione di un centro sportivo sempre più inclusivo, con l’individuazione di un nuovo ed unico soggetto gestore di tutta l’impiantistica sportiva comunale presente nella frazione: la Polisportiva Lugagnano “Vivosport” .

Ci è voluto un anno e mezzo per arrivare all’attuale modifica del “Regolamento di affidamento e gestione degli impianti sportivi comunali”, adeguato alle nuove indicazioni regionali, al censimento di tutta l’impiantistica sportiva comunale presente nella frazione di Lugagnano e alla stesura di uno schema di convenzione che prevedesse un maggiore e più propositivo coinvolgimento del mondo dell’associazionismo sportivo nella gestione del bene comune. Lo scorso dicembre si è chiusa la gara pubblica per l’individuazione di un nuovo ed unico soggetto gestore di tutta l’impiantistica sportiva comunale presente nella frazione. Infine, con l’apertura delle buste e la valutazione delle proposte pervenute si è individuato il soggetto nella Polisportiva Lugagnano “Vivosport”.

Questo nuovo concessionario gestirà, per conto del Comune, gli impianti di calcio di via Stadio e quelli di via Barlottini, la palestra comunale di via Dora Baltea (nella foto) e, con l’ormai prossima scadenza della concessione in essere, anche il circolo tennis di Largo Weiler.

L’assessore allo sport Gianfranco Dalla Valentina afferma: “Siamo di fronte ad un grande esempio di sinergia tra amministrazione e territorio. C’è stata sin da subito la volontà da parte dell’amministrazione di coinvolgere il tessuto associativo sportivo locale, il quale ha risposto con grande proattività e apertura mentale, dimostrando che le associazioni hanno capito che per restare al passo con il mondo sportivo che sta cambiando bisogna lavorare assieme e riuscire a portare avanti le grandi sfide che il futuro ci riserva, che serve coraggio e lungimiranza per ambire ad un grande progetto di impiantistica e di offerta sportiva, che possa essere sempre più coinvolgente per tutto il territorio”.

L’impiantistica sportiva di Lugagnano da quest’anno avrà quindi una nuova veste unitaria, comprendendo: tre campi regolamentari a 11, campi di allenamento e relativi spogliatoi e magazzini per il calcio, una palestra dove si praticano regolarmente la pallavolo e la pallacanestro, un campo di beach volley, pista di atletica e relativi spazi esterni annessi, tre campi da tennis e una tensostruttura dove si praticano il tennis e il calcio a 5, oltre agli spazi che l’amministrazione sta riqualificando in questi mesi.

Prosegue l’assessore Dalla Valentina: “Il progetto è inclusivo a 360 gradi. Abbiamo fortemente voluto il coinvolgimento dell’associazionismo sportivo nella genesi di quest’idea e ora il passo successivo è quello di includere tutte le forme di sport già presenti nel territorio comunale e proporne anche di nuove. Vogliamo dimostrare che lo sport potrà essere un volano positivo per la ripartenza e la crescita della comunità sonese, soprattutto sotto l’aspetto socio aggregativo”.

La concessione prevede un canone annuo di duemila euro e l’obbligo di svolgere tutti gli interventi di manutenzione ordinaria per mantenere l’impianto sempre nelle migliori condizioni, oltre ad una serie di interventi manutentivi straordinari previsti nell’affidamento. Il gestore dovrà garantire spazio a tutte le richieste di utilizzo degli impianti provenienti da associazioni con sede nel territorio comunale e dovrà richiedere a tutti un canone per l’utilizzo delle strutture. Quanto ricavato dovrà essere reinvestito negli interventi manutentivi dell’impianto.

Il consigliere incaricato allo sport Corrado Busatta conclude: “Siamo consapevoli che i costi manutentivi e gestionali sono molto elevati; per questo motivo l’amministrazione vuole andare nella direzione di migliorare in maniera decisa tutte le strutture sportive comunali, con interventi manutentivi importanti e definitivi, aiutando e coinvolgendo l’associazionismo sportivo nella gestione degli impianti sportivi comunali”.