Un’estate tutta da vivere a Sommacampagna con i quaranta appuntamenti di Palco Venier

Villa Venier spalanca le porte all’estate e si prepara ad ospitare Palco Venier, la rassegna culturale di Sommacampagna che quest’anno proporrà quaranta appuntamenti. Il ricco cartellone è frutto di numerose collaborazioni: tra il Comune di Sommacampagna e ArteVen, ma anche Verona Box Office, Verona Green MovieLand e la Scuola di Musica e di Teatro Antonio Salieri.

Tra i primi appuntamenti da segnarsi in programma, lo spettacolo teatral-musicale “Noi Veneti” che anima Sommacampagna oggi giovedì 27 giugno. David Conati, Giordano Bruno Tedeschi, Marco Pasetto e Gianluca Passarelli, propongono un ironico viaggio in musica alla ricerca dei Veneti di ieri e di oggi nei loro vizi e virtù. Giovedì 4 luglio sarà invece la volta del Circo Bipolar e lo spettacolo “Café Rouge”: un varietà di numeri circensi acrobatici, incrociati col teatro di strada e mixati con vena poetica e umoristica.

Tanti anche gli appuntamenti musicali. Giovedì 18 luglio arriverà il duo pianistico Laura e Beatrice Puiu per la tredicesima edizione di “The Energy of Music – FUEGO español”. La rassegna proseguirà poi sabato 20 luglio con la Bifo Band & Friends nel concerto tributo “Una notte per Bifo” in ricordo di “Bifo”, nome d’arte di Claudio Bassi. Sabato 27 luglio tornerà a Palco Venier il cantautore veronese Gilberto Lamacchi nel concerto “E spararono al cantautore”, che proporrà brani di Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Roberto Vecchioni, Ivano Fossati, Fabrizio de André.

Sarà ancora Teatro giovedì 26 luglio con la compagnia teatrale El Gavetin nella loro nuova esilarante commedia “La sfortuna di chiamarsi Felice”.

Grazie all’aiuto delle lettrici volontarie della Biblioteca, tornano anche le Letture al Parco. Nei pomeriggi di martedì 9 e 16 luglio, dalle 18, i bambini potranno ritrovarsi nei Parchi pubblici di Villa Venier e Caselle per fantasiose e divertenti letture animate, mentre a Custoza l’appuntamento è il 23 luglio alle ore 21.

Altra importante collaborazione quella con Verona Box Office. Martedì 16 e mercoledì 17 luglio, Villa Venier ospiterà la comica Giorgia Fumo e lo spettacolo di Gio Evan, entrambi quasi sold out. La prima serata accompagnerà in un divertente viaggio alla scoperta dei trentenni di oggi con uno spettacolo che si inserisce nella settima edizione di “Venerazioni”, rassegna al femminile che omaggia il talento “di Venere” in tutte le sfaccettature delle Venus di oggi. Fumo racconterà le peripezie dei millennial, creature mitologiche che si destreggiano tra la vita in ufficio, i “lasciamenti” nell’era dei social, matrimoni e colleghi insostenibili, decluttering e miglioramento personale. Mercoledì 17 luglio sarà invece la volta di Gio Evan e “Moksa Bar”, un connubio di musica, stand up comedy e poesia che racconteranno storie di bagnanti, salvataggi, vacanze e mari da vivere. Dopo il tour teatrale “Fragile/Inossidabile”, che ha registrato 16 sold out su 16, il cantautore propone uno spettacolo su temi universali come l’amore, la perdita, la resilienza e la speranza.

Dal 10 al 13 luglio, la rassegna di Palco Venier si arricchirà con il Sommacampagna Film Festival, new entry nel cartellone di Verona Green MovieLand. In programma, oltre alle proiezioni che animeranno le quattro sere del festival, talk con esperti, incontri con autori e concerti. Fra gli ospiti anche la giornalista RAI Barbara Carfagna, l’influencer del cinema Mattia Ferrari e della regista Eleonora Errico. Il festival, ideato e diretto da Nicolò Bottura di Movie Pillows (La Community del cinema), è organizzato da My Planet 2050 APS, l’Associazione promotrice di VGML (Verona Green Movie Land) e dal Comune di Sommacampagna, con la collaborazione di realtà locali come la Scuola di Musica e di Teatro Antonio Salieri.

Dal 23 al 27 agosto, in piazza Castello e in altri luoghi di Sommacampagna ancora musica e comicità. Dopo la serata con il Corpo Bandistico di Sommacampagna venerdì 23 agosto, il giorno seguente a fare da protagonista sarà la compagnia TeatroImmagine di Salzano in un’esilarante e magistrale versione veneta della shakespeariana Le allegre comari di Windsor, declinata alla maniera della “Commedia dell’Arte”. Domenica 25 agosto ci sarà poi il concerto con “EUSEBIO MARTINELLI GIPSY ORKESTAR”, lunedì 26 agosto lo spettacolo per bambini “Stravaganza magica” e infine, martedì 27 agosto torna il circo contemporaneo con lo spettacolo “Terra! Un viaggio tra aria e fuoco, alla scoperta di una nuova terra”.

Palco Venier continuerà poi fino a settembre con tre serate in musica, ognuna delle quali ospiterà una tribute band d’eccezione: venerdì 6 la Division Band in “The Wall”, sabato 7 Samantha Iorio in “Remembering Whitney” ed infine domenica 8 sarà in scena PDEX in Pino Daniele Experience.