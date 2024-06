Un’estate di grande musica con il Club Giardino 2.0: Da Tina Turner agli Eagles (sempre con un occhio alla beneficenza)

Sarà un’estate all’insegna di eventi musicali molto interessanti quella del Club Il Giardino 2.0. All’aperto e sparsi un po’ sul territorio avranno anche un fine molto nobile: il ricavato di ogni singolo evento verrà donato alla beneficenza.

Ne abbiamo parlato con Giamprimo Zorzan (nella foto di Mario Pachera) fondatore e cuore pulsante, assieme alla moglie Cristina Boscaini, della ormai più che ventennale realtà di aggregazione musicale di Lugagnano.

“Alcune godono anche del patrocinio del Comune di Sona – ci racconta Giamprimo – e si svolgeranno in tre delle quattro frazioni del Comune: iniziamo il 15 giugno a Villa Trevisani a Sona con un tributo e Etta James e Tina Turner magistralmente realizzato ad Stephanie Ocèan Ghizzoni e la sua Band”.

Il 28 giugno ci sarà un extra, rispetto agli eventi patrocinati dal Comune, che avrà una ambientazione e una location particolare. “Dopo il grande evento dello scorso anno con l’esibizione dei Tree Gees – racconta Giamprimo – ritorneremo a Villa Residori a Lugagnano con i Pink Size, una tribute band dei Pink Floyd molto conosciuta. Il ricavato verrà donato alla Fondazione Cuore Blu Vivere gli Autismi che sta dando vita ad una splendida realtà di aggregazione denominata DOMUS AUT al parco delle Colombare sulle Torricelle”.

“Il 12 luglio – prosegue il vulcanico front-man del Giardino 2.0 – saremo a Corte Briggi a Lugagnano ospiti della famiglia Boscaini-Gasparato con un tributo all’indimenticabile Rino Gaetano. Si esibirà una band di Bergamo che si chiama Capofortuna. Bravissimi! Proseguiamo poi il 9 agosto trasferendoci a San Giorgio in Salici, nello spazio all’aperto dietro la chiesa, per un tributo ai mitici Eagles. Suoneranno i fantastici bolzanini Ostello California. Chiaro ed evidente l’accostamento alla intramontabile canzone Hotel California della band californiana. Come ultima data della rassegna patrocinata avremo il 23 agosto, presso l’abitazione di Marco Boscaini in via Brennero a Lugagnano, l’esibizione degli straordinari Ultima Stella con il loro tributo a Lucio Dalla. Questi ragazzi avevano tenuto una indimenticabile serata al Club in occasione della raccolta fondi per l’iniziativa #vorreiportertiraggiungere a favore dell’acquisto di una apparecchiatura per facilitare la comunicazione nelle persone affette da malattie neurodegenerative”.

Il ricavato, al netto delle spese, delle quattro serate patrocinate andrà a finanziare i progetti del Centro Rural de Formaciòn situato nel comune di Cruz do Espirito Santo della capitale João Pessoa dello stato di Paraiba in Brasile. “È un progetto bellissimo ed ambizioso – ci racconta Giamprimo – portato avanti da un carissimo amico di liceo di San Massimo, ora sacerdote, Giacomelli Gabriele. È una realtà che ho visitato e che mi ha toccato il cuore. Voglio impegnarmi per sostenerla!”.

Non mancherà l’annuale appuntamento con i mitici Creedence Clearwater Revisited. Sarà il 18 agosto a Corte Cavalchina a Custoza. Con una novità. “Sono stati qui da noi al Club – ci racconta con giusto orgoglio Giamprimo – a gennaio di quest’anno per presentare il nuovo assetto della Band con un nuovo fronte-man. Sono venuti qui in giornata dall’Inghilterra e si sono esibiti davanti a promoter musicali provenienti da tutta Italia”. La destinazione del ricavato verrà decisa più avanti.

Il 20 Agosto poi, presso la sede del Club, si chiuderà il tour degli eventi musicali estivi targati Club Il Giardino 2.0 con l’esibizione di Lou Marini membro dei Blues Brother.

Sarà quindi un’estate ricca di appuntamenti musicali all’aperto, itineranti sul territorio e per tutti i gusti. Il Club Il Giardino 2.0 è una fonte inesauribile di proposte musicali di altissima qualità. La passione per la musica dei suoi fondatori è supportata da una attenzione altrettanto importante per i risvolti sociali di vicinanza al prossimo, che si possono sostenere con i ricavati degli eventi.

Se Giove Pluvio o Zeus con i suoi lampi di caldo infernale non scombineranno i piani saranno serate da vivere con grande trasporto, vivendo momenti di sana aggregazione. Il trasporto per la musica, che allieta gli animi e che fa cantare e ballare, e quello per la solidarietà, che scalda i cuori.