Una vera festa di piazza la sfilata di carnevale in notturna a Palazzolo

Grande successo di pubblico sabato 11 febbraio per la sfilata dei carri allegorici in notturna nelle vie di Palazzolo, organizzata grazie al fervente impegno del circolo Giustiniano NOI e dei volontari della parrocchia

La temperatura più mite ha favorito l’incontro della popolazione con i figuranti ed i numerosi carri che si sono dati appuntamento per una sfilata notturna ricca di fascino, suoni e colori. Grandi e piccoli in festa hanno accolto con entusiasmo il ritorno di questa manifestazione dopo gli anni difficili della pandemia.

Padrone di casa il carro allegorico del Circolo NOI di Palazzolo. Il tema di quest’anno, in cui ricorre il decennale di attività, è l’epopea del Far West. Proprio come raccontato dai film americani, questo era un periodo di grande fermento ed iniziative ma dove tutto era improvvisato. Per celebrare l’anniversario si è scelto il motto: “Da dieci anni con NOI ma l’è sempre un Far West”.

Molto stato apprezzato dai residenti anche l’immediato intervento dopo la sfilata delle spazzatrici della ditta incaricata dal Comune della pulizia che, nelle prime ore di domenica, hanno ripulito le strade dagli innumerevoli coriandoli e stelle filanti.