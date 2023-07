Una vera festa di comunità la serata conclusiva del Grest parrocchiale di Lugagnano

Sabato 8 luglio, negli spazi parrocchiali del Noi Lugagnano è andata in scena la festa finale del Grest parrocchiale.

Duecento ragazzi dai 6 ai 14 anni e cento animatori si sono divertiti per tre settimane sfidandosi nei tornei (di calcio, pallavolo, pallamano, palla prigioniera e fazzoletto), ma anche creando nei laboratori (di cucina, pasticceria, traforo, danza, formine di gesso, ecc.). Per due giovedì si sono recati in piscina, il terzo invece a Corte Vittoria a Custoza. Il tema del Grest era il Monopoly, gioco da tavolo universalmente noto.

Sabato la festa conclusiva si è aperta con la messa, seguita da risotto e patatine, preparati dai volontari del Noi e offerti a tutti gli animati, gli animatori e le loro famiglie.

Alle 21 è iniziato lo spettacolo, condotto dai responsabili Matteo Pachera, Samuele Olivieri e Marta Perina, supportati dal curato don Elia Aldegheri e dal parroco Mons. Giovanni Ottaviani, che ha introdotto brevemente la serata.

Davanti ad un numeroso pubblico di genitori, nonni, zii e amici, i ragazzi e gli animatori si sono esibiti in canti, balli e scenette. Sono intervenuti durante la festa anche alcuni volontari delle associazioni Il Dono, AVIS e ANTS, che hanno fatto conoscere, durante il Grest, la loro realtà e i valori del volontariato agli animati delle medie.

La serata si è conclusa con i ringraziamenti ai responsabili, agli animatori, alle segretarie Ilaria, Roberta e Sara, ai genitori e ai nonni che hanno dato vita ai laboratori e infine ai bambini e ai ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo. Alle 23,30 sono state festeggiate le squadre vincitrici con un breve spettacolo pirotecnico.