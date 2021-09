“Una vendemmia molto buona”. Facciamo il punto con l’azienda agricola Venciu di San Giorgio in Salici

La stagione di vendemmia è in pieno svolgimento ovunque in tutta Italia. Anche nei frutteti del nostro comune, ricco di piantagioni e di aziende del settore. Come sta andando la stagione? L’abbiamo chiesto ad una realtà molto nota del territorio di Sona.

“La stagione di vendemmia è molto buona” ci racconta Angelo Venturelli titolare assieme al figlio Federico della azienda agricola Venciu di San Rocco a San Giorgio in Salici.

La Venciu è uno storico partner anche del Baco da Seta. “La siccità di questi ultimi due mesi ci ha fatto lavorare molto di più dal punto di vista dell’irrigazione che abbiamo dovuto garantire ai frutteti, ma ha permesso che l’uva fosse sana e priva di muffe e, soprattutto, con dell’ottimo grado. La quantità è un po’ inferiore all’anno scorso – prosegue Angelo – ma tutto sommato questo non è un male perché va a beneficio della qualità complessiva. Dovessi fare un paragone con un’altra annata recente altrettanto buona direi il 2015”.

La zona è stata risparmiata dalla gelata tardiva di aprile di quest’anno che ha letteralmente azzerato la produzione di pesche e di altre culture del nostro territorio. Anche dal punto di vista di temporali estivi grandigeni non si sono registrati danni.

“Sulla gelata tardiva forse l’orografia della zona ci ha salvato – ci fa notare Angelo –. Essendo un po’ in collina il freddo intenso si è depositato di più sui bassi strati della pianura, incidendo meno qui da noi”. Prosegue, nell’azienda Venciu, anche la produzione di confetture molto apprezzate e ormai molto conosciute. “I nostri prodotti di punta sono le confetture di peperoni e cipolle. Sono coltivate nel nostro orto da Angelo con grande cura e passione e poi sempre da noi lavorate e confezionate. Una delizia!”, ci racconta con un giusto orgoglio Loretta moglie di Angelo.

La vendemmia in corso in questi giorni a San Giorgio in Salici (foto Mario Pachera). Sopra, Angelo e Federico Venturelli.

Nell’ottica di diversificazione di offerta ai clienti la Venciu ha impostato negli ultimi anni un format veramente interessante: il picnic in vigna.

“I vigneti della nostra azienda si sviluppano su più aree – ci racconta Federico –. Una di queste è nota come Monte Oliveto, alla cui sommità c’è un trittico di cipressi che è rappresentato nelle etichette delle nostre bottiglie. Da lì, nei giorni di aria tersa, si gode una bellissima vista che arriva fino ad un lembo del Lago di Garda. Nei vigneti sottostanti accogliamo i clienti con dei picnic all’aperto”.

“Una offerta di accoglienza – continua Federico – che ci permette di dare visibilità alla nostra azienda e far apprezzare i nostri prodotti”. È una opportunità che si colloca nel periodo estivo e che ha visto quest’anno il sold-out in tutte le serate. “È stato bellissimo vedere la partecipazione di persone da sole, fidanzati, gruppi di amici, famiglie. I bambini che scorrazzavano senza pericolo nei prati sono stati una gioia per gli occhi. Chiara espressione della voglia di tornare a frequentarsi e a vivere la natura dopo il periodo di lockdown della pandemia”, ci racconta con un filo di emozione Loretta.

La Venciu è ormai una rinomata azienda vitivinicola che rifornisce di bottiglie di vino ristoranti e trattorie della provincia, con una interessante diversificazione anche in Lombardia proprio in una enoteca di Milano. “Il lockdown ha creato una forzata minore richiesta di prodotto, se non un vero e proprio stop – fa notare Angelo – ma non abbiamo perso nemmeno un cliente. Da giugno di quest’anno tutto si è rimesso in moto e con esso anche gli ordinativi dei nostri clienti”.

La produzione dell’azienda si aggira attorno alle 12.000 bottiglie l’anno ed è costituita da quattro linee di prodotto: Custoza Doc, Garganega IGT, Corvina in purezza e Spumante extra dry. L’azienda ha un proprio sito https://www.venciu.it/ dal quale è possibile anche effettuare ordini on-line con spedizione gratuita al superamento di una certa soglia di spesa.

Ma prima di effettuare un ordine on-line consiglio una vista al wineshop Venciu di San Rocco. L’ospitalità, la cortesia, l’accoglienza e la dinamicità della famiglia Venturelli alzano ulteriormente la qualità di un prodotto già di per sé ottimo.