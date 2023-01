Una torta per una mascherina: A San Giorgio in Salici si torna a parlare di Carnevale

Dopo tre anni di assenza a San Giorgio in Salici si torna a parlare della sfilata di Carnevale. La sfilata, prevista per sabato 18 febbraio, è stata organizzata grazie alla disponibilità e alla stretta collaborazione delle associazioni paesane con la parrocchia.

Un momento di gioia e di divertimento che i bambini e le loro famiglie aspettavano con trepidazione. Un’occasione per svestire i panni della quotidianità ed indossare quelli della fantasia immersi in un turbinio di coriandoli e stelle filanti. Presenti alla sfilata anche alcuni carri provenienti da Comuni vicini che animeranno il pomeriggio filando per le vie principali.

Ma per riuscire ad organizzare tutto questo i volontari hanno bisogno dell’aiuto di tutti, ragion per cui è stata proposta una raccolta torte il cui ricavato servirà per finanziare le spese previste per l’organizzazione della sfilata.

Le torte saranno preparate dalle mamme (e da chiunque volesse generosamente dare una mano) per poi essere vendute sabato 28 gennaio dalle 18 alle 20, e domenica 29 gennaio dalle 8 alle 12 nello spazio a fianco alla gradinata della chiesa di San Giorgio Martire. Si confida in una generosa partecipazione, per una sfilata da ricordare.