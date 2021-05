Una stanza degli abbracci nella casa di riposo di Lugagnano: Finalmente si potrà tornare a contatto con gli anziani

E’ attiva da lunedì scorso la stanza degli abbracci nella casa di riposo di Lugagnano. Tanto voluta dall’assessorato alle politiche sociali, consentirà di ritrovare il contatto fisico, in sicurezza, tra familiari e anziani ospiti.

Vietato per frenare la pandemia da Covid-19, il contatto fisico è la più antica forma di incontro tra le persone, la più intima, la più diretta quando le parole non riescono ad arrivare dove vorrebbero.

Molti studi in ambito medico, raccontano dell’importanza del contatto fisico che, quando rispettoso e competente, motiva il paziente a ricercare la guarigione. D’altro canto, quelli tra noi che hanno perso un familiare o un amico a causa del Covid, non potranno mai dimenticare la terribile esperienza di non potergli essere stato accanto.

“Nella nostra casa di riposo le persone anziane sono accudite, stimolate e seguite ma siamo certi che recuperare il contatto fisico con un familiare o con una persona cara possa assicurare un ulteriore benessere — dichiara l’assessore alle politiche sociali Monia Cimichella —. Ad una stanza degli abbracci avevamo pensato da subito ma ci sono stati moltissimi aspetti pratici da sbrigare e quando tutto era pronto, il virus è purtroppo entrato nella casa di riposo ritardando la sua costruzione”.

La stanza degli abbracci è posizionata a piano terra del centro diurno, attualmente chiuso, e vi si accede solo dall’esterno. È una stanza isolata dall’ambiente interno attraverso una parete in policarbonato antiurto trasparente, nella quale sono posizionate due aperture con manicotti che consentono il contatto protetto tra familiare e anziano.

I manicotti vengono sostituiti e la stanza viene sanificata dopo ogni visita, della durata massima di 20 minuti. Il visitatore dovrà comunque arrivare munito di mascherina di protezione (chirurgica o FFP2/FFP3 senza valvola). Inoltre, un operatore aiuterà nello svolgimento della visita, terminata la quale, attenderà 10 minuti per accedere dalla porta interna presente nel salone della casa di cura e sanificare la stanza.

“Quello che vorremmo è tornare ad abbracciarci liberamente e senza protezioni personali senza incorrere nel pericolo di mettere a rischio la salute altrui, soprattutto dei più fragili. Questa stanza rappresenta comunque un passo avanti per non lasciare ancora soli i nostri anziani. Poi la bella stagione aiuterà senza dubbio anche le relazioni all’esterno: gli spazi verdi non mancano, né la volontà di tutti di recuperare la relazione fisica”, conclude l’assessore Cimichella.