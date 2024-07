Una stampa austriaca dell’’800 illustra la battaglia di Sona del 23 luglio 1848

È stata recentemente rinvenuta una stampa ottocentesca (nell’immagine qui sopra ne vediamo una porzione) raffigurante la battaglia di Sona, combattuta il 23 luglio 1848. Un evento che il nostro giornale commemora ogni anno a questo giorno del mese, perché si trattò di un episodio importante della Prima Guerra d’Indipendenza.

La raffigurazione è a buona definizione, e si possono ingrandire i particolari. La didascalia è in lingua tedesca, e ci dice che si tratta dell’assalto alla collina di Sona. Al centro si vede un edificio di grandi dimensioni, si direbbe una chiesa con campanile, ma non assomiglia a nessuna del nostro territorio, pertanto parrebbe frutto della fantasia del disegnatore.

Molto realistica, invece, è la rappresentazione della dura battaglia. Si vedono le truppe austro-ungariche che salgono verso l’alto, cercando di conquistare la collina metro dopo metro. La loro avanzata è tenacemente contrastato dai soldati piemontesi e dai volontari loro alleati, che combattono strenuamente per ricacciare indietro i nemici.

È tutto un groviglio di corpi che lottano, appesantiti dagli zaini e dalle divise, in un intrico di fucili e lame di baionette e di spade. Il fuoco delle schioppettate e delle cannonate produce una gran quantità di fumo che avvolge la collina. I feriti rantolano a terra. Gli ufficiali sguainano le loro sciabole, incitando i soldati a non mollare.

In alto a sinistra un gruppo di militari piemontesi, alcuni a cavallo e altri a piedi, volgono le spalle e si ritirano, facendoci capire come sarebbe andata a finire la battaglia: sovrastati dalle truppe austro-ungariche superiori di numero e di mezzi, a un certo punto essi dovettero ripiegare dapprima nel paese di Sona, poi al Bosco per la ritirata definitiva.

Lo scontro durò all’incirca dalle 6 alle 11.30 del mattino, e ci furono molti morti e feriti, da una parte e dall’altra. Nella stessa giornata cadde nelle mani degli austriaci anche Sommacampagna. Due giorni dopo fu la volta di Custoza, dove il generale Radetzky ottenne la vittoria definitiva.