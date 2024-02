“Una salita al Calvario”: Stasera a Lugagnano la proposta di meditazione della Passione di Cristo in concerto

Oggi venerdì 23 febbraio 2024 alle ore 20.45 si svolge presso la Sala Carlo Acutis della parrocchia di Lugagnano, la celebrazione/concerto della via Crucis in una modalità originale che già l’anno scorso era stata proposta con particolare gradimento.

Una meditazione della Passione in concerto, grazie alla partecipazione del gruppo musicale “Claricetra” e del coro “Il mio Paese”, diretto dal maestro Fabrizio Olioso.

La celebrazione, ideata assieme al parroco mons. Giovanni Ottaviani, intende proporre un accompagnamento della Via Crucis quaresimale con musica e poesia, in un cammino attualizzato tra piccoli e grandi drammi di oggi e con uno sguardo su un orizzonte che va oltre il quotidiano. Un’occasione di riflessione partecipata, per chi lo desidera, che sarà particolarmente coinvolgente.