Natale è e sarà sempre Natale. Anche senza grandi luci e senza la solita profusione di addobbi; anche con il nostro vivere quotidiano rattristato dalle sofferenze e dai tanti anziani che ci hanno lasciato in questo bislacco 2020 da dimenticare, Natale rimane Natale, per noi e per le generazioni future, che speriamo possano riaccendere le luminarie con la gioia nel cuore.

Nella sua ricetta per preparare i “Tortellini alla Bolognese”, il famoso Pellegrino Artusi commentava “La nutrizione essendo il primo bisogno della vita è cosa ragionevole l’occuparsene per soddisfarlo meno peggio che sia possibile”.

Se questo era vero allora, a metà ‘800, è ancor più vero oggi, mentre ci apprestiamo a celebrare un Natale dalle tinte sfocate, un Natale che non ci ha trasmesso quella esteriorità che di solito vivevamo in questo periodo.

Perché è innegabile che se la gioia del Natale deve essere, prima di tutto, il festeggiare nell’intimo la nascita di Colui che poi si farà sacrificio per noi, è vero anche che il Natale è da sempre una festa che unisce i popoli. Cosa c’è di più bello che riunirsi attorno ad una vita che nasce?

Il Natale del Covid è un Natale un po’ in sordina, un Natale in cui sono più rari i Babbo Natale che si arrampicano sulle nostre finestre, forse perché non sono sicuri di come verranno accolti! “Magari è positivo!” e PUM! un colpo di carabina. Questo potrebbe pensare il destinatario del dono che invece il Babbo Natale voleva portargli.

Ma non per questo il Natale 2020 è meno Natale del Natale del 2019 o del Natale del 2015!

E allora, per cercare di ridare colore, anche esteriore, a queste festività, vi proponiamo una ricetta semplice semplice che potrete preparare perfino con qualche giorno di anticipo.

Gli ingredienti base sono un cucchiaio di farina, un cucchiaio di parmigiano reggiano e un uovo… ovviamente per ogni commensale.

Quindi, se a Natale festeggerete in cinque persone, preparerete un impasto con 3 cucchiai di farina 3 cucchiai di parmigiano reggiano e 3 uova; se a pranzo vi ritroverete in sei preparerete un impasto con 6 cucchiai di farina, 6 cucchiai di parmigiano reggiano e 6 uova… Ricordando che più di due persone comunque non potete ospitare. E q.b. di noce moscata.

Se quindi tutti i parenti non potranno venire a pranzo perché Conte non lo permette, allora fatevi forza e mettete ancora più energia nell’impasto. Sarà come indossare due mascherine insieme!

Per ottenere il vostro impasto, che risulterà essere del colore giallo tradizionale, mescolate tra di loro tutti gli ingredienti.

Poi dividete la pasta ottenuta in tante parti quanti saranno i colori che vorrete ottenere; per esempio, se i colori preferiti di vostro figlio sono il rosso e il giallo e quelli di vostro marito (moglie) sono il verde e il blu, dividete l’impasto in quattro parti, ognuna delle quali dovrà essere amalgamata (rimpastata) con il suo colorante naturale.

Per ottenere un impasto sui toni del verde potrete usare degli spinaci o dei piselli o dei broccoli (lessati e ridotti in purea), per ottenere i toni del rosso potrete usare del concentrato di pomodoro, per ottenere delle varianti del nero potrete aggiungere il nero di seppia, se volete l’impasto più giallo aggiungete un pizzico di zafferano e se volete ottenere un impasto sui toni del blu è necessario usare il colorante che si trova comunemente in commercio e che usano tanto le pasticcerie che le gelaterie. Se invece volete ottenere un impasto più bianco, dovrete impastare la farina e il parmigiano reggiano utilizzando solo l’albume, usando il tuorlo per ottenere pasta dai toni arancioni.

Impastare a colori è un po’ come calcolare gli “Attualmente Positivi” in rapporto alla “Popolazione residente”, i numeri son quelli, si tratta solo di sistemarli in modo che possano essere letti sapientemente.

Fatto? Ottimo.

Ora che il vostro impasto è stato ben amalgamato, non è troppo duro ma nemmeno troppo molle, stendetelo in una teglia da forno in modo che lo strato di pasta non superi il mezzo centimetro. Se non avete preparato dosi massicce potrete usare una sola teglia che vi apparirà colorata a strisce, altrimenti dovrete ripetere l’operazione più volte.

Quando la teglia è pronta, infornatela in forno preriscaldato a circa 160° e tenetevela per una mezzoretta, controllando che non si bruci ma che la pasta sia ben cotta.

Fatto? Finito!

Quando la pasta si sarà raffreddata dovrete tagliarla a quadretti della misura che più gradite e poi potrete usarla subito oppure potrete prepararvi tanti bei sacchettini variopinti e metterla a riposare nel congelatore.

Se vi farà piacere usare la pasta anche a Carnevale, a mo’ di stelle filanti variopinte, invece di creare dei quadretti potete cercare di ottenere delle lasagnette da cuocere e poi condire col burro fuso e una fogliolina di salvia…

Ah, già, quasi dimenticavo. Questa pasta si serve con un buon brodo bollente, di quello fatto in casa, con cappone, taglio reale e coda di bue.

Buon Natale, e tanti cari auguri, auguri e ancora auguri a tutti.