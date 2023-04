Una Pasquetta di vera comunità a Palazzolo con le associazioni della frazione

Un sole splendido ed una gradevole temperatura primaverile hanno accolto lunedì 11 aprile tra gli ulivi del Monte della Croce a Palazzolo i numerosi partecipanti al picnic organizzato dalle associazioni locali: il Circolo NOI, La Torre, gli Alpini, i Combattenti e Reduci, la ProLoco, il Gruppo Podistico e il gruppo Regala un sorriso.

Tante famiglie, bambini ed appassionati dell’aria aperta hanno si sono radunati per la tradizionale grigliata di Pasquetta, per gli innumerevoli giochi e per la gara delle torte.

La giornata è stata l’ideale per passeggiate lungo i sentieri circostanti in cui sono state identificate e raccolte varie erbe spontanee e per conoscere meglio la meravigliosa pieve di Santa Giustina distante solo poche decine di metri.

Nel pomeriggio il parroco di Palazzolo don Angelo Bellesini ha celebrato una Santa Messa all’aperto, durante la quale ha sottolineato il valore sociale e di legame con la comunità generato dalla magnifica iniziativa.

Al termine della giornata grazie all’impegno dei volontari tutto è stato pulito e rimesso in ordine in breve tempo e ai partecipanti è stato rinnovato l’invito a ritrovarsi il prossimo anno.