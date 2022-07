Siccità. Una nuova irrigazione per Sona, il consiglio comunale approva la realizzazione della centrale di sollevamento di Palazzolo

Nell’autunno del 2020 il Consorzio di Bonifica Veronese ha dato il via all’esecuzione di tre importanti interventi di trasformazione irrigua degli impianti di Palazzolo, Ca’ degli Oppi in Comune di Oppeano e Coronini nel Comune di Villafranca e Sommacampagna, recentemente inaugurato, che letteralmente trasformeranno il volto dell’irrigazione sul territorio.

Scopo degli interventi è il passaggio dal sistema a scorrimento a quello in pressione, trasformazione che permetterà il massimo efficientamento del servizio di irrigazione, con un risparmio della preziosa risorsa acqua che può arrivare al 50%. Questo in una fase storica che vede la siccità sempre più una condizione endemica per il nostro territorio, come testimonia la drammatica situazione ambientale che stiamo vivendo in questi giorni, con una crisi idrica che sta mettendo in ginocchio sia le attività agricole che l’approvvigionamento di acqua per le nostre comunità.

I lavori sono finanziati dal fondo europeo per lo sviluppo delle aree rurali, per un importo complessivo di venti milioni di euro e i tre interventi determineranno che la lunghezza della rete di tubazioni in pressione del Consorzio aumenterà di 166 km, passando da 834 a 1.000 km, mentre la superficie agricola irrigata in pressione aumenterà di oltre 2mila ettari, passando da 9.736 a 11.756 ettari.

Venendo a Palazzolo, l’impianto attuale, fornito d’acqua dal canale Principale che trae origine a Bussolengo dal canale idroelettrico “Biffis” di proprietà dell’ENEL, risale agli anni Cinquanta dello scorso secolo e funziona a scorrimento con sollevamento meccanico: ciò significa che l’acqua viene pompata di 30 metri e poi riversata in una rete di tubazioni e canalette.

La trasformazione irrigua, in fase di realizzazione, verrà attuata mediante una nuova rete di tubazioni in ghisa sferoidale o polietilene ad alta densità. Il nuovo impianto a pressione vedrà anche la realizzazione a Palazzolo di una nuova centrale di sollevamento irriguo (nell’immagine una delle tavole progettuali), che è stata approvata dal consiglio comunale di Sona nella seduta del 17 maggio.

“L’esigenza di ridurre e razionalizzare i consumi irrigui e, contemporaneamente, quella di migliorare il servizio rendendolo adeguato ad un’agricoltura di qualità – spiega il direttore tecnico del Consorzio di Bonifica Veronese ing. Andrea De Antoni – ci hanno spinti ad elaborare varie proposte di conversione irrigua nei territori dell’alta e media pianura, passando dalle tradizionali forme di irrigazione a scorrimento a sistemi più innovativi ed efficienti in pressione. Grazie agli interventi di sistemazione eseguiti nel corso degli anni dal Consorzio sulla rete irrigua esistente si sono ottenuti risultati significativi ma non sufficienti. Il progetto di Palazzolo rappresenta invece un intervento di carattere strutturale, volto al raggiungimento di un significativo risparmio idrico, anche per rispondere a questa crisi”.

“L’irrigazione ad aspersione, tuttavia, non permette soltanto di risparmiare acqua – prosegue l’ing. De Antoni – ma consente anche il miglioramento qualitativo dei raccolti, la valorizzazione dei terreni e della produzione agricola ed una maggiore diversificazione delle colture, richiedendo al tempo stesso un quantitativo inferiore di prodotti concimanti ed antiparassitari. Il metodo irriguo in pressione presenta ulteriori vantaggi, ed in particolare la possibilità di adottare sistemi irrigui differenti a medio-basse pressioni, come aspersione sottochioma, microirrigatori o goccia: ciò rende il servizio irriguo più flessibile in relazione alle esigenze delle singole aziende. Inoltre, con un sistema a pressione tutte le aree possono essere irrigate con la stessa quantità d’acqua: è così possibile insistere su di una zona che richieda un maggior quantitativo in quanto si può irrigare come, dove e quanto si vuole”.

La conclusione dei lavori è prevista per la primavera del 2023.