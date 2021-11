Una nuova gestione per piscina e palestra del centro polifunzionale di Lugagnano, ne parliamo con il presidente Enrico Tosi

La piscina e palestra presso il Centro Polifunzionale Papa Giovanni Paolo II a Lugagnano hanno finalmente una nuova gestione, la Verona 2021 SSD a RL.

Il presidente di questa nuova associazione sportiva è Enrico Tosi (nella foto), ex dipendente del Polisportivo Don Calabria, come tutti gli altri suoi collaboratori. Ho fatto una lunga chiacchierata con Enrico, per tutti “Kikko”, che conosco da parecchi anni.

Eccoti qui con questa nuova avventura.

Già… A dir la verità, conclusa amaramente l’esperienza del Don Calabria, dopo più di venticinque anni di servizio, non avevo nessuna voglia di aver a che fare con piscine, palestre ecc. Quando si è però presentata questa opportunità ho pensato che fosse un segno. Non nascondo che ci ho messo un bel po’ a decidermi a fare questo passo. Ho chiesto persino l’ispirazione a San Giovanni Calabria del quale ho sempre condiviso gli ideali. Cosa avrebbe fatto lui mi sono chiesto.

Capisco la tua delusione e titubanza, ma effettivamente sarebbe stato un peccato che tutta la tua esperienza andasse perduta.

Sì è vero, ma quello che mi rodeva di più era che andasse perso un patrimonio di esperienze e di relazioni costruite negli anni con tanti ragazzi e genitori. Un rapporto di fiducia, che andava oltre l’ora di lezione o allenamento. Tanto che molti che hanno saputo che ci eravamo spostati qui sono venuti subito ad iscriversi.

Si può davvero dire che hai visto letteralmente crescere una generazione di bambini.

Sì, veramente. Tanti che hanno cominciato il nuoto dai corsi baby hanno poi continuato con la scuola nuoto, la pallanuoto per poi diventare addirittura istruttori e allenatori. È inevitabile che con persone che vedi per vent’anni si crei un rapporto anche di amicizia.

Cosa vuoi portare e cosa invece lasciare del Don Calabria.

Vorrei portare anche qui lo spirito di accoglienza che ha sempre caratterizzato Don Calabria, il santo, ma anche il polisportivo. Cerchiamo di capire le esigenze di chiunque venga da noi facendo un breve colloquio e cercando la soluzione migliore per tutti. Quando dico accoglienza penso a bambini, uomini e donne, non solo con disabilità, ma anche “difficili”, per carattere o per patologie. Siamo attrezzati sia dal punto di vista tecnico e professionale, ma soprattutto umano per mettere in acqua o fare attività fisica per chiunque. L’ascolto credo sia la base per un rapporto soddisfacente e proficuo per tutti. Voglio invece lasciarmi alle spalle questo brutto periodo in cui l’aspetto economico sembrava diventato predominante e che era iniziato in realtà prima del Covid che lo ha semmai accentuato.

Un’altra tua grande passione è la pallanuoto.

È vero. Ho giocato per tanti anni e poi ero riuscito a realizzare il mio sogno di formare e allenare una squadra, fino ad avere prima del Covid squadre che coprivano le fasce di età dagli under 12 agli over 21 che partecipavano al campionato di Pallanuoto Italia. Purtroppo, non sono riuscito a trovare la maniera per proseguire, e mi dispiace moltissimo perché ormai quei ragazzi non riuscirò più a riprenderli. Vorrei ripartire qui con un’attività di avviamento alla pallanuoto under10 con la speranza di poter avere in futuro spazi acqua adeguati a ragazzi/e più grandi. Sono fortemente convinto della valenza educativa dello sport di squadra, che privilegio ad una visione unicamente agonistica.

C’era anche il progetto della Pallanuoto Ability o Parapallanuoto che a me sta particolarmente a cuore e che costituiva un unicum nel panorama sportivo per disabili a Verona e non solo.

Anch’io ci tenevo e ci tengo ancora molto ed infatti dal mese di novembre abbiamo ricominciato gli allenamenti due volte la settimana, sia in acqua che a secco. Sono anche già in parola per fare delle partite amichevoli presso altre piscine. Conto anche di fare l’affiliazione alla Finp per partecipare a manifestazioni e tornei con altre squadre Ability. E spero di trovare anche nuovi atleti sia per l’Ability sia per iniziare con l’Under 10.

Saluto Enrico augurando un grosso in bocca al lupo a lui e a tutto lo staff. L’entusiasmo non manca e mi pare che l’inizio prometta bene. Nel tempo dell’intervista sono arrivate parecchie persone per iscriversi o informarsi.

Si sentiva la mancanza dopo tanta chiusura di fare attività fisica (oltre alla corsa o passeggiata alle Beccarie) e sul nostro territorio non abbiamo praticamente strutture di questo genere. Speriamo, quindi, che possa continuare l’attività, e, la butto lì, in futuro avere anche un centro sportivo con piscine adeguate a tutte le attività sportive e ricreative in acqua (nuoto, pallanuoto, tuffi, sub…)

Enrico e i suoi collaboratori sono a disposizione tutti i giorni, indicativamente dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 (ma poi molto di più) per informazioni ed iscrizioni. È attivo il numero telefonico 045 8699729 ed anche l’indirizzo mail info@dimensionemovimento.it. Non esitate a chiamare o a passare per vedere se c’è qualcosa che fa per voi.