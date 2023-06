Una guida sul Monte Baldo firmata da Andrea Miotto e Babytrekking. Itinerari facili per famiglie con bambini

Andrea Miotto, residente a Palazzolo ed originario di Lugagnano, da sempre nel tempo libero si dedica alle escursioni in montagna, soprattutto sul Monte Baldo, la sua cima preferita.

Dopo aver pubblicato lo scorso anno una guida con una serie di camminate nell’”hortus Europae”, cioè il “giardino d’Europa”, come il Baldo viene chiamato per la sua straordinaria varietà e quantità di fiori – anche rari – che vi crescono, torna in libreria con una guida pensata stavolta per le famiglie con bambini, in collaborazione con Babytrekking, cioè Azzurra Forti.

La travel blogger è molto famosa e seguita soprattutto su Instagram per i consigli sui sentieri montani adatti ai più piccoli, dal Trentino al Veneto, dal Tirolo austriaco alla Carinzia.

La guida che Andrea ed Azzurra hanno realizzato da poco, collaborando insieme, ha al centro il Baldo e Alto Garda, con suggerimenti di percorsi ed attività piacevoli tutti a portata di bambino.

“Sono padre di due bimbi piccoli – racconta Andrea Miotto – e ho il desiderio di trasmettere loro la passione per la montagna, fornendo anche ad altri genitori consigli per portare i propri figli sui monti, partendo da quelli vicini a noi, che offrono tantissimo. Ho deciso di scrivere una piccola guida comprendente itinerari che vanno, per esempio, dalla Rocca del Garda a Busatte-Tempesta, dall’Altopiano di Brentonico al sentiero del Ponale e alle Cascate di Varone, oltre a malghe, rifugi e parchi avventura. L’obiettivo è appunto quello di far apprezzare ai più piccoli il territorio splendido che abbiamo a due passi da casa, con percorsi facili dai 3-4 anni”.

“Il contatto con la natura – prosegue Miotto – permette ai più piccoli di impararne il rispetto e apprezzarne il valore. La bellezza di quello che abbiamo intorno a noi è gratis, non dobbiamo comprarla: un’alba, un tramonto, la vista di un camoscio o di un fiore sono gratis e alla portata di tutti, ma vanno considerate un dono prezioso da proteggere.”

La guida è acquistabile sul sito dell’editore Vividolomiti.it, nei vari info point turistici del lago di Garda e anche on line su Amazon.