Una donna alla guida dell’AVIS. Incontriamo Valentina Boscaini, presidente della sezione di Lugagnano

La scorsa primavera la sezione AVIS di Lugagnano ha eletto il suo nuovo direttivo. Come nuovo presidente è stata nominata Valentina Boscanini (nella foto di Mario Pachera) mentre il vicepresidente è diventata Paolo Spada.

Valentina è la prima donna, tra l’altro molto giovane, che assume questo ruolo nel gruppo e questo rappresenta indubbiamente una novità per l’associazione tradizionalmente a guida maschile. Valentina è conosciuta da tutti a Lugagnano non solo per il suo attivismo nel volontariato e nell’AVIS in particolare, ma anche per la sua voce straordinaria che contribuisce ad intrattenerci nei vari eventi che abitualmente si svolgono nel nostro territorio e che, purtroppo, a causa della pandemia ci mancano da più di un anno. La incontriamo quindi per sentire qualche impressione sull’esperienza che sta vivendo.

Valentina come ti senti nel ruolo di Presidente AVIS di Lugagnano e soprattutto ti aspettatavi questa nomina?

Mi sento molto bene e decisamente motivata da questo incarico. Non è stata una sorpresa in quanto ne parlavamo già la scorsa estate con l’ex presidente Fiorenzo Danieli e visto l’interesse che provo da anni per l’AVIS mi sono sentita di accettare la mia candidatura e di mettermi in gioco in questo nuovo ruolo con l’obbiettivo di portare il mio contributo e nuova linfa vitale all’associazione. L’unica condizione che ho posto è che il direttivo rimanesse composto per lo più dalle stesse persone con cui ho collaborato negli ultimi anni e con cui mi trovo molto bene e così è stato. Abbiamo avuto comunque dei nuovi inserimenti tra cui il vicepresidente Paolo Spada che si è subito reso disponibile ma soprattutto donne giovani che si sono fatte avanti come Diletta Gasparato, Linda Rossi e Mery Massella. Tutti noi ricordiamo con affetto e rimpianto Ezio Gasparato e Giuseppe Bergamin che ci hanno lasciato recentemente e siamo sicuri che le nipoti Diletta e Linda sapranno farsi carico dell’eredità lasciata dai loro nonni e ne seguiranno l’esempio all’interno dell’associazione. Si è trattato indubbiamente di un cambio generazionale e di genere resosi necessario per l’associazione ed io sono onorata di essere la prima donna Presidente. Per quanto mi riguarda farò del mio meglio per meritare questo ruolo.

Come ha vissuto la vostra associazione il terribile anno trascorso sotto gli effetti della pandemia?

Da un punto di vista donazionale è stato stranamente e fortunatamente per noi un anno positivo. Le donazioni sono aumentate in controtendenza rispetto agli ultimi tre anni e quindi non ci possiamo lamentare. Per quanto riguarda invece le attività dell’associazione abbiamo dovuto necessariamente rallentarle e quasi azzerarle ma confidiamo che il peggio sia passato. Con l’aiuto anche delle altre associazioni del territorio speriamo di riuscire ad organizzare qualche evento per l’estate in conformità ovviamente alle restrizioni imposte dalla pandemia. Ne stiamo parlando e ci dobbiamo trovare a breve per mettere insieme qualche progetto che per il momento è ancora in fase embrionale. Molto dipende anche da come si evolverà la situazione Covid nei prossimi mesi.

Sensibilizzare i giovani sull’importanza di donare il proprio sangue è sempre stato un grosso scoglio per l’AVIS avete qualche nuova iniziativa in merito?

E’ vero, è sempre stato difficile coinvolgere i giovani, soprattutto la fascia di età dai 18 ai 25 anni ed è proprio su questi che cercheremo di puntare i nostri sforzi in vista delle future iniziative. Cercheremo di sfruttare anche le energie e l’influenza dei nuovi giovani appena arrivati che sicuramente hanno nuove idee da proporre.

Ritieni che l’esperienza della pandemia abbia in qualche modo contribuito ad aumentare nelle persone la consapevolezza dell’importanza della solidarietà e del volontariato o che invece ne risulterà danneggiato?

Statisticamente in questo periodo si è rilevata in generale una forte tendenza nelle persone a rinchiudersi in sé stesse, ad isolarsi dalla realtà circostante proprio in conseguenza della pandemia il tutto a svantaggio della socialità e della solidarietà. Tuttavia, i numeri del nostro territorio ci rivelano che la nostra realtà locale, proprio in questo momento difficile, ha dimostrato al contrario un straordinaria volontà di apertura agli altri e sicuramente molto dipende anche dall’operato delle varie associazioni di volontariato presenti nel nostro comune. In questo periodo infatti ricevo spesso richieste di informazioni da amici e conoscenti su come donare o riprendere a donare e questo mi fa sentire ottimista. Quest’anno abbiamo avuto 18 donatori in più e 13 donatori che avevano smesso hanno ripreso a donare. Mi pare che con questi dati possiamo ripartire con ottimismo e guardare al futuro con serenità senza comunque dimenticare mai il passato e soprattutto le persone che ci hanno preceduto. Se siamo qui e riusciamo a fare qualcosa per gli altri è soprattutto merito loro e nel nostro gruppo non lo dimentichiamo mai.