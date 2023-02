Una domenica a ciaspolare sulla neve con l’AVIS comunale di Sona

L’Avis comunale di Sona invita tutti i soci donatori e simpatizzanti a trascorrere una giornata insieme sulla splendida neve dei monti Lessini.

Il programma prevede domenica 19 febbraio ore 7.15 ritrovo e partenza da piazza della Vittoria a Sona con meta Passo Fittanze ad Erbezzo. Da qui, muniti di ciaspole, si procederà con una passeggiata tra i suggestivi paesaggi innevati che ci offre il nostro territorio per poi terminare con un pranzo in compagnia presso la “Trattoria Campostrini” situata in località Ronconi.

La quota prevista è di 18 euro per i soci donatori e di 28 euro per i simpatizzanti e copre le spese del pranzo. Il noleggio delle ciaspole verrà invece offerto a tutti dall’associazione stessa.

Tramite la mail avissona@virgilio.it o i numeri di telefono 3343048970 oppure 3498329610 è possibile inviare la propria adesione indicando il numero di partecipanti e di ciaspole. Quest’ultime verranno consegnate sabato 18 febbraio alle ore 11 sempre in Piazza della Vittoria a Sona.

L’associazione Avis garantisce che in caso di maltempo o assenza di neve verrà proposta un’esperienza alternativa e comunicata prontamente a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa.