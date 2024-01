“Una chat per la vita”: Sabato a Lugagnano una serata in occasione della 46esima Giornata per la Vita

“Una chat per la vita. Cinquanta storie di speranza”. Questo il titolo della serata che il Centro Aiuto Vita di Lugagnano organizza in occasione della 46esima Giornata per la Vita.

L’evento si tiene sabato 3 febbraio alle ore 20.45 nella sala Acutis della parrocchia di Lugagnano. Ad intervenire saranno Vittoria Criscuolo, ex docente e presidente del Movimento per la Vita di Varese, e Susanna Primavera, grafologa e perito giudiziario, membro del direttivo del Movimento per la Vita di Varese.

La serata, che è organizzata in collaborazione con la parrocchia di Lugagnano, il Centro Diocesano Aiuto Vita ed il Centro Pastorale di Educazione Familiare, vedrà anche un accompagnamento musicale del cantautore di Lugagnano Andrea Gasparato.