“Una carpa di 16 kg non l’avevo mai presa”. Sergio e la passione per la pesca dopo una vita da fruttivendolo

“Sin da quando ero bambino mi piace andare a pescare, sul Mincio e in estate sul lago di Garda, ma dal 31 dicembre dello scorso anno sono in pensione ed allora posso dedicare più tempo a questo mio hobby”. Così ci racconta Sergio Birolli, conosciuto fruttivendolo nel Comune di Sona e dintorni in quanto era uno dei pochi fruttivendoli ambulanti.

“In questo periodo dell’anno la mia postazione di pesca è sul Mincio, praticamente dove inizia, a Peschiera del Garda, lì con le mie tre canne qualche mattina alla settimana vado a pescare. La mia – ci spiega Sergio – è una pesca ‘no kill’ (catch and release, NdR) cioè il pesce che prendo non lo uccido ma lo rilascio prontamente in acqua senza fargli subire alcun trauma… e così anche mia moglie Annalisa è contenta che non le porto a casa continuamente pesce da pulire”.

Sergio continua, mostrandoci sorridente e soddisfatto la pesca appena effettuata. Ma che pesce è? Gli domandiamo. “È una carpa, un pesce molto comune nelle acque dolci, pesa però più di 16 kg, per me è un vero record”.

Si tratta di un peso record anche per tutti i pescatori del Mincio? “Noooo – ci risponde sorridendo – l’anno scorso vicino a Setteponti ne hanno presa una di più di 17 kg. Però è una misura che non si prende tutti i giorni. E soprattutto, non tutti ci riescono”.

Ma come si fa a prendere un pesce così grosso? “Semplice, basta una canna da pesca, pazienza e conoscere un po’ le abitudini del pesce”. Mi rendo conto che chiedere ad un pescatore i segreti ed i trucchi della pesca è una cosa che non si deve fare. “Servono passione e costanza”, si limita ad aggiungere, sempre con quel sorriso stampato in viso.

Sergio, come festeggerai questa ‘impresa’? “Mah, non c’è nulla da festeggiare. Mi sono divertito nella battaglia tra me e lei. Magari offrirò una birra ai miei amici”.