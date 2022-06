Un weekend con “I veci zughi in piassa” a Lugagnano: organizza l’associazione Lo Tzigano

A Lugagnano, si gioca, si sta insieme e ci si diverte con i “Veci zughi in piassa” organizzati dall’associazione Carnevale benefico “Lo Tzigano”. L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune ed è alla sua prima edizione, è in programma per il weekend del 4 e 5 giugno.

Il sabato, dalle 15 in poi, e la domenica, dalle 10 alle 19, presso il parcheggio della tensostruttura del Circolo tennis della frazione, saranno allestiti una quindicina di giochi per tutte le età. Divertimento assicurato, quindi, per grandi e bambini.

Sarà anche organizzato un torneo di “calcio balilla umano”, con partite sei contro sei, anche a squadre miste: per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la signora Jole al numero 3662864868 e la signora Lucia al numero 3319651888.

Durante le giornate, saranno operativi stand con cucina, bibite e birra.