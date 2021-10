Un tablet per Ants: EsseDi Service e Needius regalano “BLUE”, prezioso supporto per la comunicazione “speciale”

Un bell’incontro, che ha portato uno splendido regalo per Ants e i suoi ragazzi. E’ successo giovedì 7 ottobre, quando i responsabili di tre realtà come Needius – azienda di Rovereto che progetta e realizza supporti comunicativi per esigenze speciali – EsseDi Service – ditta di Dueville (Vi) che si occupa della distribuzione di prodotti per officine e carrozzerie – e Ants APS per l’Autismo hanno condiviso un momento speciale: EsseDi ha infatti voluto acquistare e regalare ad Ants, grazie ad una raccolta fondi organizzata ad hoc, il tablet BLUE, comunicatore CAA per autismo creato da Needius.

Al momento della consegna, hanno preso parte per Needius il presidente Nicola Filippi, Jacopo Giovanni Romani, Matteo Viviani e Raffaele Ettrapini, mentre per EsseDI il presidente Stefano Sartori e Ivano Gattere.

A ricevere il dono Cristina Bosio, vicepresidente Ants, Silvia Perina, responsabile progetti Ants, e le mamme Imma e Isabella in rappresentanza di tutti i genitori.

“Non possiamo che ringraziare di cuore EsseDi Service e i suoi clienti, per la bella iniziativa e la grande sensibilità – queste le parole emozionate delle referenti Ants -. Un grazie particolare anche agli informatici di Needius, per l’impegno e la passione che mettono ogni giorno, lavorando a progetti e idee che diventano preziosi supporti per la comunicazione dei nostri ragazzi speciali”.