Un successo i vini rosa di Poggio delle Grazie, selezionati come i migliori del Veneto

Sembra ormai essere alle spalle l’estate rovente e siccitosa del 2022: al di là degli episodi meteorologici più violenti, le piogge di agosto hanno rappresentato quasi una manna dal cielo per le campagne assetate, consentendo di mantenere le produzioni di uva nel nostro territorio su discreti livelli, pur se con una riduzione media del 10% nel veronese rispetto allo scorso anno. Le cause stanno nel prolungamento dell’insolazione e in quella che alcuni hanno definito la “peggiore crisi idrica degli ultimi 500 anni”, dato che non si sono verificate precipitazioni in tutti gli stadi vegetativi.

Rispetto alle premesse iniziali, dunque, la vendemmia 2022 sembra aver sollevato un contesto che rischiava di precipitare in modo allarmante, godendo di quel “scatto di reni” delle uve prodotto dalle piogge di agosto e favorito anche dall’oculata gestione dei vigneti da parte dei nostri viticoltori.

Ma ora voltiamo pagina e passiamo direttamente al prodotto finale, che anche quest’anno rappresenta senza mezzi termini la ricchezza enogastronomica del nostro territorio ad un pubblico nazionale ed internazionale. Parliamo dei vini della cantina Poggio delle Grazie, prezioso e storico partner del Baco, che si è distinta negli ultimi mesi per gli straordinari riconoscimenti ricevuti.

Il premio più recente è la selezione all’edizione 2022 del “50 Top Italy Rosé” del Bardolino Chiaretto Rosa.Punto, annata 2018, unico vino del Veneto selezionato nella classifica nazionale.

“Cipria al colore, sottile al naso con ricordi di petalo di rosa e arancia candita oltre a un soffio rinfrescante di mentuccia – leggiamo nella guida di selezione nazionale dei vini rosa –. Il sorso è fresco e scattante con una scia minerale che ne allunga il finale gustativo. Da godere nei primi anni di vita in aperitivo o con tapas leggere.”

Il secondo e non affatto meno importante riconoscimento riguarda il vino Ancestrale rosa, annata 2017, aggiudicato come miglior spumante Rosé del Veneto. Fra 182 vini provenienti da 13 Paesi e da 5 continenti l’Ancestrale Rosa è stato, appunto, selezionato alla quattordicesima edizione del “Challenge Internazionale Euposia”, l’unico concorso al mondo riservato ai vini ottenuti con il metodo “tradizionale classico”, organizzato da The Italian Wine Journal, L’Adige di Verona e Vinophila e in collaborazione col Comune di Castelnuovo del Garda. L’attestato è stato consegnato all’ultima edizione del Vinitaly, a cui Poggio delle Grazie ha partecipato.

L’Ancestrale rosa, nato quasi per scommessa da uve corvina al 100%, dopo 48 mesi di riposo sui lieviti è caratterizzato da un perlage fine e persistente; al naso spiccano note di piccoli frutti rossi, rosa e pane tostato; in bocca, invece, è secco, ampio e vivace.

Il vino rosa si presenta, dunque, alla ribalta della cronaca locale e nazionale, smontando quel luogo comune per cui è ritenuto un “vino femminile” e di seconda fascia; il suo colore e il suo sapore hanno il medesimo valore e identità di un vino bianco o rosso. Identità che parte proprio dal nome: rosa, non rosé (non abusiamo di inglesismi, tantomeno di francesismi), né rosato (come se fosse una declinazione di tonalità rossa verso il bianco), e che si ricollega al territorio in cui vi è una tradizione e un’inclinazione culturale, e non semplicemente una moda o un’occasione di mercato; il Veneto, insieme alla Puglia, è infatti la Regione che tiene alta la bandiera del vino rosa in Italia per produzione e qualità, soprattutto presso la sponda orientale del Garda.

Avvicinarsi al mondo vitivinicolo ed enogastronomico è sempre una preziosa occasione sia per approfondire un nostro aspetto culturale sia per conoscere eccellenze del territorio. L’invito è quello di visitare la cantina Poggio delle Grazie e assaggiare gli ormai rinomati Rosa.Punto e l’Ancestrale Rosa, ma anche il pluripremiato Bardolino Chiaretto (nella foto in alto di Nicola Lorenzini). Magari partendo dal loro profilo Instagram e Facebook.