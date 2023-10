Un sorriso che non viene dimenticato: Torna a Lugagnano il pranzo di beneficenza in memoria di Alice Belloni

Allo scoccare del nono anno dalla sua scomparsa, domenica 15 ottobre a Lugagnano si terrà la bella ed importante tradizione del pranzo di beneficenza “Il sorriso di Alice” in memoria non solo di Alice Belloni, ma di tutti coloro affetti da fibrosi cistica in costante lotta per la propria vita.

L’evento si terrà, come nelle precedenti edizioni, presso il Palatennis di Lugagnano in Largo Weiler. La manifestazione aprirà i suoi cancelli a partire dalle ore 12.

Il pranzo viene realizzato a favore della Onlus Lega Italiana Fibrosi Cistica Veneta ed il ricavato di quest’anno, insieme alla somma raccolta con i biglietti della lotteria, contribuiranno al finanziamento di un contratto di lavoro per un’infermiera specializzata in patologia respiratorie presso il centro Fibrosi Cistica di Verona.

Il costo del pranzo è di 25 euro a testa per gli adulti e di 10 euro per i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. La prenotazione è obbligatoria entro il 10 ottobre o comunque fino ad esaurimento posti. Per le prenotazioni ed ulteriori informazioni gli organizzatori sono disponibili ad essere contattati ai seguenti numeri: Orietta 3384035357 e associazione 0458344060.