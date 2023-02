Un sonese conduce anche quest’anno il Festival di Sanremo. Amadeus, che abitava in via Risorta

Da domani si potrà assistere in televisione al 73° Festival di Sanremo, che per il Baco verrà raccontato giorno per giorno dal nostro inviato Massimo Bolzonella.

Per la realizzazione di un evento così importante era necessario rivolgersi a un conduttore esperto, che fosse ottimo conoscitore della nostra musica leggera. Anche quest’anno – per la quarta volta – la scelta non poteva cadere che su Amadeus, che, oltre che presentatore, ne è anche direttore artistico.

Quello di Amadeus, con la sua straordinaria carriera, e un sogno partito da molto lontano, precisamente da… Sona, quando si chiamava semplicemente Amedeo Sebastiani, come si può vedere dal cartellino anagrafico qui sotto.

Il cartellino anagrafico di Amadeus, quando abitava a Sona.

Classe 1962, egli trascorse gli anni della giovinezza nel nostro capoluogo, dove risiedeva con la famiglia in via Risorta (nella foto sotto, la sua abitazione era la casa a schiera al centro).

Si diplomò geometra, ma nel frattempo iniziò a farsi le ossa come disk jockey in alcune radio locali veronesi. Nel 1987 andò ad abitare dapprima a Verona e poi a Milano, dove lo aspettava una carriera sempre più ricca di successi. Amadeus un paio di anni fa ha rilasciato un’intervista al Baco su questa sua carriera e sulla sua vita a Sona, tutta da leggere.