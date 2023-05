Un secolo, una promessa. Anche gli scout di Lugagnano al centenario in Arena

“Un secolo, una promessa”, questo è il motto che ha accompagnato l’evento tenutosi nel fine settimana del 6 e 7 maggio a Verona, in occasione del centenario dello scautismo cattolico veronese.

Non a caso quindi se in quei giorni vi è capitato di recarvi in città, avrete notato un insolito numero di camice azzurre e pantaloncini corti invadere le strade del centro. Infatti, proprio questa importante ricorrenza ha portato tutti gli scout AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) della nostra provincia a ritrovarsi, o incontrarsi per la prima volta, per vivere insieme due giornate all’insegna dello scautismo. Tra di loro anche, numerosi, gli Scout di Lugagnano.

Quello che si è vissuto nello scorso fine settimana è stato un evento che ha richiesto oltre un anno di preparativi ma che infine ha dato i suoi frutti: 8 mila persone tra scout, familiari e simpatizzanti, si sono riunite in Arena per celebrare questi primi 100 anni, riempiendola di allegria ed entusiasmo tra risa e festeggiamenti.

Sotto un sole generoso le uniformi blu spiccavano a contrasto con la pietra dell’anfiteatro, intanto che i fazzolettoni, simbolo del gruppo scout di appartenenza, dipingevano l’aria mentre venivano fatti roteare in alto, al ritmo dei canti. Insomma, una vera e propria ondata di gioia e colore che si è diffusa dalla platea fino ai gradoni più alti.

Tuttavia, l’arrivo in Arena è stata solo la ciliegina sulla torta. I festeggiamenti sono cominciati già il sabato con delle attività specifiche per ogni branca. Il metodo scout, infatti, suddivide i ragazzi in gruppi – le branche, appunto – a seconda dell’età, così da poterli accompagnare nei diversi momenti della loro crescita con strumenti educativi adatti.

Rover e scolte, questa la denominazione per i ragazzi dai 17 ai 20 anni che formano i noviziati e i clan, si sono trovati tutti insieme a villa Buri dove hanno potuto ascoltare numerose testimonianze e poi confrontarsi su temi sensibili come legalità, ambiente, mafia, giustizia e molti altri ancora. Tutti argomenti di grande importanza per la branca R/S che accompagna i ragazzi nell’ultima parte del loro percorso scout e che pertanto insiste molto sul valore della cittadinanza attiva e dell’impegno sociale.

Intanto tra i bastioni spuntavano come funghi tende canadesi montate abilmente da esploratori e guide, i ragazzi dagli 11 ai 16 anni che compongono i reparti maschili e femminili. Per loro lo scopo delle attività era l’ampliamento e l’acquisizione di nuove competenze, legate in particolare alla vita all’aria aperta, elemento cardine dell’esperienza vissuta nella branca E/G.

Per questo i loro capi hanno organizzato dei laboratori in cui ad esempio i ragazzi hanno imparato a costruire ripari di fortuna, a realizzare fornellini partendo da lattine usate, oppure tramite un sistema di corde fissate agli alberi e un imbrago si insegnava loro ad arrampicarsi in sicurezza. Al pomeriggio di duro lavoro però è seguita un’adeguata ricompensa: quello che tradizionalmente è il cerchio serale, in cui ci si riunisce intorno al fuoco per cantare e giocare insieme a conclusione della giornata, è stato trasformato in un vero e proprio concerto grazie ai Baden’s Power, la prima band rock scout.

La branca L/C invece, formata da lupetti e coccinelle, i bambini dagli 8 ai 10 anni, ha preferito riservare le attività del sabato solamente ai più grandi, di quinta elementare. Questi si sono destreggiati in una serie di giochi di una volta come le cerbottane, la corsa nei sacchi o le bocce, tutti finalizzati a riscoprire la gioia dello stare e del giocare insieme, anche dopo la dura esperienza della pandemia.

Per concludere poi la giornata in bellezza, c’è stato l’incontro con personaggi significativi tra cui san Francesco d’Assisi, il Beato Carlo Acutis e san Pietro che hanno aiutato i bambini a riflettere sull’importanza e la ricchezza dello stare insieme agli altri e sulla felicità che ne consegue.

La domenica mattina poi la sveglia è suonata ineluttabile per tutti. Con una manciata di ore di sonno in tasca e tanta emozione nel cuore, ogni branca si è avviata, chi a piedi, chi con i mezzi, verso piazza Bra tingendola poco alla volta di azzurro.

Una volta in Arena è iniziata la festa vera e propria. Ad aprire le celebrazioni sono stati gli “Skaut of service” che hanno scaldato l’atmosfera con la loro musica. A seguire si è esibita la compagnia teatrale “Oltre il sipario” che nei suoi interventi ha alternato momenti di ilarità, riflessioni e testimonianze.

L’emozione è diventata tangibile quando tutti i presenti sono stati invitati a rinnovare la promessa scout. Dritti sull’attenti, la mano a formare il segno di saluto, la voce forte e chiara nel ripetere un impegno che ogni giorno ci si ripromette di rispettare.

Subito dopo il vescovo Domenico Pompili ha attraversato la platea per raggiungere l’altare allestito sul palco. In un’omelia pregna del senso dello scautismo, Sua Eminenza ha sottolineato il valore educativo del movimento scout e nel riprendere le parole di Baden Powell, suo fondatore, ha voluto lasciare un monito e un invito a tutti i presenti: “Il vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri”.

Alle celebrazioni hanno partecipato anche i sindaci della provincia. Il sindaco di Verona Damiano Tommasi ha invitato capi e ragazzi a mantenere l’impegno che da cento anni gli scout veronesi portano avanti sul territorio. Una richiesta che i presenti hanno abbracciato senza indugio.

Una volta che l’evento si è concluso, l’onda di camicie azzurre si è riversata nuovamente in piazza Bra, da dove ognuno ha intrapreso la propria strada verso casa, consapevole di aver riempito ancora una volta il proprio zaino di avventura e meraviglia.