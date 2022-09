“Un sasso per un sorriso”. Anche sul nostro territorio la curiosa iniziativa nata in Svizzera

Recentemente a Lugagnano sono stati trovati e raccolti da alcuni bambini del nostro territorio dei sassolini coloratissimi, apparentemente abbandonati a terra. Sul retro di questi sassi però è presente un indizio scritto, che ne svela lo scopo.

Non si tratta di oggetti abbandonati, ma lasciati appositamente per essere ritrovati e donare un piccolo momento di felicità. La scritta sul retro dei sassi è infatti il nome dell’iniziativa a cui appartengono: “Un sasso per un sorriso”. Questa bella idea nasce con l’obiettivo di donare allegria e sorrisi alle persone, senza necessariamente conoscerle, lasciando qua e là sul territorio in cui si risiede o in cui si è turisti sassolini decorati personalmente con colori intensi o una frase significativa, un messaggio gentile e di speranza.

Ognuno di noi può farlo, non serve avere chissà quali doti artistiche. Basta colorare i sassi come meglio si riesce e possibilmente spruzzarli poi con una vernice trasparente, onde evitare che pioggia e altro li rovinino prima di essere trovati. Chi vuole può indicare anche il luogo o la data di “liberazione”, se sul sasso c’è sufficiente spazio.

E’ sempre meglio, sul retro, firmare i sassi, precisando l’iniziativa a cui appartengono. In questo modo chi li ritroverà potrà capire che li può tenere e, se vuole, può ricambiare creandone uno a sua volta, “abbandonandolo” in un luogo magari speciale per lui. Naturalmente i sassi vanno liberati in luoghi sicuri, dove non costituiscano impedimento per le automobili o un rischio per i pedoni.

L’iniziativa è nata da un paio d’anni circa e grazie ai social si è rapidamente diffusa in Italia ma anche in Europa. Su Instagram esiste l’hashtag #unsassoperunsorriso ma anche pagine Facebook dedicate. Il progetto è partito grazie a Heidi Aelling, svizzera residente nelle Marche che, dopo aver saputo di una iniziativa simile nel suo Paese natale, ha cercato di riprodurla anche qui ed in breve tempo i consensi sono stati tantissimi.

“Un sasso per un sorriso” emoziona e stupisce, fa sentire meglio chi lo realizza, unendo la creatività ad un gesto gentile, che costa poco ma vale molto. Sarebbe bello davvero che anche il nostro territorio si riempisse di piccoli gesti di gentilezza gratuita e sorprendente come questa, perché a volte basta davvero pochissimo per vivere un piccolo momento di magia e piacere.