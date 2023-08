Un pieno di esperienze e di divertimento per quaranta animati ed animatori del Grest di San Giorgio in Salici

Venerdì 28 luglio è terminato il Grest parrocchiale a San Giorgio in Salici. Iniziato lunedì 10 luglio, in queste settimane ben quaranta ragazzi, tra animatori e animati, si sono cimentati in diverse attività, alcune seguite da esperti.

Tra le numerose esperienze, va sicuramente ricordato il rugby, con l’allenatore del West Verona Rugby, Marco Corso, che ha saputo coinvolgere tutti i ragazzi insegnando le basi e le tecniche di questo sport. Bellissima anche l’attività del beach volley: grazie al prezioso contributo di Marco Zorzi i ragazzi hanno potuto apprendere il regolamento di un altro appassionante gioco di squadra.

E’ piaciuta molto anche l’arrampicata: è stata rispolverata una storica parete usata per diversi anni nei precedenti Grest, grazie alla volontà di alcuni magnifici ragazzi del paese – Mattia, Mattia, Francesco, Francesco, Leonardo, Alessandro – e di Stefano Turrini. E’ stata riposizionata nella sua postazione ed i ragazzini, con tutte le dovute sicurezze, hanno potuto sperimentare anche questa stimolante attività.

Durante le settimane di Grest sono anche state realizzate due uscite pomeridiane presso la piscina Pico Verde a Custoza e un pomeriggio i ragazzi hanno potuto godersi un buonissimo gelato di Corte Vittoria.

Il murales del Grest di San Giorgio in Salici. Sopra, gli animatori con Guerrino Bordignon e l’assessore Moletta.