Un pieno di appuntamenti sul territorio per festeggiare l’8 marzo

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna alle ore 18.15 verrà illuminato di giallo Palazzo Barbieri a Verona, grazie all’iniziativa dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, che dedica l’otto marzo alle cittadine e ai cittadini afghani e iraniani.

Inoltre tutte le donne potranno entrare gratuitamente nei musei civici cittadini e presso il Museo di Castelvecchio alle ore 13 sarà organizzata una visita gratuita alla mostra “I disegni di Ferruccio Franzoia e la lezione di Carlo Scarpa”.

Anche il parco Giardino Sigurtà di Valeggio festeggia la Giornata internazionale per i diritti delle donne regalando a tutte l’ingresso gratuito per tre giorni, dal 6 all’8 marzo. Gli uomini che accompagneranno una donna nella visita al Giardino durante queste giornate avranno diritto ad un ticket ridotto.

Alla Dogana Veneta di Lazise si terrà l’incontro “Contrastare la violenza di genere, in ricordo di Chiara Ugolini” alle 20,45 il 12 marzo.

La scuola di musica e teatro A. Salieri e il Comune di Sommacampagna organizzano sabato 11 marzo ore 21 un concerto con Passepartout Music (Chiara Dal Molin e band) in Auditorium Mirella Urbani a Caselle. Biglietto unico d’ingresso 5 euro, donne gratis.

A Bussolengo La mostra di pittura di Roberta Riolfi “L’araba fenice” in piazza 26 aprile, dedicata alle tematiche del mondo femminile e alla violenza di genere, è la prima della manifestazioni organizzate dal Comune per l’8 marzo. Il 12 marzo, dalle 20, festa per le donne e serata di ballo liscio con Paolo Franciosi Group, nella sala polivalente dell’ex Bocciodromo di via San Vittore. Inoltre, il 18 e 19 marzo, nell’atrio del restaurato palazzo municipale, in piazza 26 Aprile, verrà allestita la mostra di pittura “Primavera in arte”, a cura delle donne dell’Auser Università popolare.

Dal 4 al 18 marzo a Valeggio sul Mincio si sta tenendo la kermesse pittorica “L’Arte di essere Donna”, giunta alla seconda edizione, che colora le vetrine dei negozi del paese.

Mercoledì otto marzo compie due anni Casa di mamma, il servizio messo a disposizione delle neo mamme dal Comune di Castelnuovo. Alle ore 15 viene festeggiato questo compleanno attività per mamme, papà e bambini e aperitivo per tutti.

Infine, si segnala la tradizionale festa che l’associazione Carnevale benefico di Lugagnano organizza nel palatenda di Largo Wailer, nella frazione, la sera dell’8 dalle ore 20.