“Un nuovo progetto politico per Sona”, l’ex vicesindaco Caltagirone irrompe nella campagna elettorale

Eravamo stati facili profeti nello scrivere che l’uscita allo scoperto del vicesindaco Gianfranco Dalla Valentina, che lo scorso fine settembre ha annunciato la sua candidatura a sindaco per la civica PerSona al Centro per le amministrative del giugno 2023, avrebbe provocato un effetto domino sulla politica locale.

Primo effetto, francamente inaspettato, era stata la reazione di quegli esponenti della stessa maggioranza che non si riconoscono nella candidatura di Dalla Valentina, con quell’ormai famoso comunicato del capogruppo di PerSona al Centro Paolo Bellotti che, dopo pochi giorni, prendeva le distanze dalla candidatura dell’attuale vicesindaco indicando come la sua non fosse la candidatura di PerSona al Centro ma un’iniziativa personale. Un uno-due, come si dice nella boxe, che ha creato un certo sconcerto nell’opinione pubblica.

Anche la campagna elettorale di Verona Domani per Sona è entrata nel vivo in questo autunno. Con il nuovo logo, il cambio del nome, ora solo “Domani per Sona”, e, soprattutto, l’inedita per la politica sonese scelta di darsi un “coordinatore della campagna elettorale” nella figura di Mirco Caliari, del direttivo del comitato dei saggi di Verona Domani e noto a livello provinciale soprattutto per essere stato vicepresidente di Agsm-Aim.

Ma quella che Il Baco pubblica oggi in anteprima è veramente una novità capace, forse, di scompaginare le carte in tavola: la discesa in campo di Simone Caltagirone (nella foto di Mario Pachera) quale aggregatore, come lui stesso si definisce, di un progetto politico nuovo di zecca.

Simone Caltagirone è stato vicesindaco ed assessore ai servizi sociali nella prima amministrazione del sindaco Gianluigi Mazzi. Sull’ultimo numero della nostra rivista, intervistato dalla nostra Francesca Mutti sul suo ruolo di presidente del Forum delle Associazioni assunto da pochi mesi, a domanda se quel ruolo rappresenti un modo per tornare a fare vita pubblica, in previsione di un ritorno alla politica per le prossime amministrative, Caltagirone aveva risposto che “la voglia di far politica non mi è mai passata e non l’ho mai nascosto, il mandato che ho fatto negli anni passati rimane un quadro incorniciato, un ricordo indelebile che mi ha riempito di soddisfazione ed è stata un’esperienza bellissima anche e soprattutto a livello personale. Non saprei dire ora come ora se tornerò in politica, c’è ancora tempo per pensare ed in ogni caso ora mi voglio dedicare al ruolo che il Forum mi ha assegnato”.

Evidentemente da allora alcune riflessioni sono state fatte, e la decisione di ritornare a fare politica attiva è diventata concreta.

“Sona è un Comune attivo e vivace, ricco di associazioni, gruppi e aggregazioni di persone che si prodigano per la Comunità e il Territorio – dichiara oggi Caltagirone al Baco -. Non mancano quindi anche le iniziative politiche, che in vista della prossima tornata amministrativa, si stanno concretizzando nella nascita di proposte politiche da parte dei diversi schieramenti e correnti che sono frutto della vita amministrativa del nostro Comune. Tra poco più di 6 mesi, la nostra comunità sarà chiamata a scegliere il sindaco che dovrà amministrare per i prossimi cinque anni”.

“La storia politica di Sona si è dimostrata sempre dinamica ed esuberante anche nei numeri, visto nel passato il contrapporsi di candidati e liste in una presenza molto elevata rispetto ad altri territori; è ancora fresco il ricordo delle elezioni 2013, dove il cittadino si è trovato a dover scegliere tra sette candidati sindaci, per un totale di 14 liste collegate. L’auspicio, ovviamente, è che questo scenario non si replichi! – prosegue Simone Caltagirone -. Questo significa certamente pluralità e dibattito ma evidenzia anche il fatto che servono proposte concrete e di visione politica chiara per evitare un pericoloso disorientamento nell’elettore con la conseguente dispersione dell’esercizio del voto da parte del cittadino stesso”.

“Difficile, ambizioso e stimolante, è stato il percorso di formazione del gruppo di persone che hanno saputo amministrare il nostro territorio, dal 2013, con unità di intenti e senso di appartenenza, forse come poche volte nella storia della nostra comunità, ma proprio perché unite e coese su un candidato forte e soprattutto su un programma di governo che ha permesso ad un progetto politico di maturare e produrre Bene Comune in questi dieci anni”.

“Ne ho fatto parte con orgoglio e dedizione con il ruolo di vicesindaco per l’intero mandato, dal 2013 al 2018, al fianco dell’attuale sindaco Gianluigi Mazzi e con una maggioranza con cui ho lavorato e mi sono confrontato per cinque anni. Nelle elezioni del 2018, nonostante la riconferma – ricorda Caltagirone – ho deciso di rinunciare a un secondo mandato; per coerenza e merito, come pubblicamente dichiarato a quel tempo, ho lasciato spazio di crescita ai giovani, verso i quali ho sempre nutrito ammirazione per l’impegno profuso durante il mio mandato. Ho lasciato uno spazio vuoto che è stato colmato in sede amministrativa, ma che non ho mai smesso di occupare in ragione della mia passione politica e del sentirmi parte comunque di un progetto amministrativo che mi ha visto sempre a contatto con i cittadini, le associazioni e la vita politica dei nostri territori”.

“L’attuale amministrazione in scadenza di mandato oggi vede la presenza di una pluralità politica indirizzata su percorsi differenti, proprio per l’impossibilità di proseguire con il leader su cui il progetto civico era stato creato e le note vicende ‘interne’ emerse recentemente, ne sono la conferma. Visto il successo di quel modello, sono fortemente convinto che esista per Sona una visione politica che, come allora, debba sempre essere rivolta in primis alla persona, in quanto cittadino ma soprattutto in quanto detentore esso stesso di quella parte di bene comune individuale, obiettivo da perseguire perché il Comune sia vivibile e attrattivo”.

“Tutto ciò – indica Caltagirone, arrivando al nucleo della novità – mi ha spinto ad impegnarmi per dare vita ad un nuovo progetto politico, forte di una prospettiva che già da qualche tempo ho condiviso con chi ne sposa i contenuti di base. Serve partire dal senso di appartenenza e di ascolto che portino ad una coesione e unità di intenti, comune denominatore per creare futuro. Un progetto, ci tengo a precisarlo, che mi vede nel ruolo di aggregatore: l’esperienza amministrativa passata e le buone relazioni mantenute ed accresciute in questi anni, saranno determinanti e sinergiche per riunire sotto un unico simbolo e una lista unitaria, quanti vorranno, personalità della società civile e politica di Sona, con forte senso di responsabilità e nell’interesse della comunità”.

Come si diceva sopra, quella annunciata da Caltagirone – seppur ancora del tutto vaga – potrebbe costituire una novità capace di cambiare qualche equilibrio. Soprattutto quando si saprà chi già ne fa parte, chi intende farne parte, che consistenza abbia e in quale area politica intenda porsi.

Tutte domande alle quali proveremo a rispondere nei prossimi giorni.