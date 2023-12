Un nuovo direttivo per il SOS di Sona. Il presidente è Andrea Baldessarini

Lo scorso 29 novembre il SOS di Sona, storica associazione del territorio e sicuramente una delle più importanti nel ricco panorama associativo locale per storicità, dimensioni e per i servizi garantiti alla comunità, ha affrontato un importante passaggio istituzionale.

Il 29 novembre, infatti, è stato eletto in assemblea il nuovo consiglio direttivo dell’associazione per il mandato 2023/2025. E non si è trattato certamente di un passaggio scontato o solo formale.

Le elezioni hanno visto, infatti, un radicale cambio nei ruoli chiave dell’associazione. Nuovo presidente e responsabile dipendenti è stato scelto Andrea Baldessarini (nella foto), vicepresidenti sono Sofia Manzati e Alberto Cinquetti, segretario Alessandro Confente, tesoriere Davide Russo, responsabile area sanitaria Ettore Spada, responsabile area Protezione Civile Bruno Sperotto, responsabile area trasporti sociali Giorgio Bortignon e responsabile soci Samuele Vallicella. Per chiudere, referente per le pubbliche relazioni è diventata Alice Finotti.

“L’intenzione è quella di creare un gruppo saldo caratterizzato da un rapporto di stima, rispetto, cooperazione interna e con tutti gli enti che ci circondano e supportano da tempo”, queste una delle prime dichiarazioni del nuovo esecutivo. Il Baco andrà a breve ad incontrare i nuovi vertici dell’associazione per raccontare con le parole dei protagonisti questo importante passaggio dell’associazione e per raccogliere indicazioni su progetti, idee, intenzioni di una delle realtà fondamentali per il tessuto associativo della nostra comunità.