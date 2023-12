Un Natale senza la Stella Cometa in piazza Bra? Venite a scoprire quella di Palazzolo

Sappiamo, grazie al Vangelo secondo Matteo 2, 1-16, che i Re Magi giunsero nella capanna in cui era nato Gesù seguendo una stella.

Palazzolo non è certo Betlemme e di questi tempi non sono previsti arrivi di sovrani da oriente, però anche quest’anno, come consuetudine nelle notti del periodo natalizio, una stella luminosa rapisce gli sguardi dei viaggiatori nelle strade del nostro territorio: La stella della torre scaligera di Palazzolo (nella foto di Mario Pachera).

Fu grazie ad un’idea e al contributo dei commercianti, artigiani ed industriali di Palazzolo che la stella nel 1987 fu eretta per la prima volta allo scopo di dare più significato al Santo Natale che tante volte vede il suo messaggio di pace e speranza adombrato dal puro aspetto consumistico. Come ogni anno da allora, puntualmente alla sera del primo sabato di dicembre con una semplice ma significativa celebrazione, l’allestimento viene acceso e resta visibile sin dopo l’Epifania.

Il progetto originario è stato messo a punto dall’ing. Piergiorgio Scattolini ed affidato alle esperte mani degli artigiani locali, che hanno assicurato lo straordinario impatto visivo e garantito il suo ancoraggio in tutta sicurezza nella parte del paese più soggetta a forti venti e alle intemperie. A suo tempo venne promossa dai commercianti del paese una raccolta fondi a cui parteciparono le varie realtà imprenditoriali assieme a numerosi cittadini. Quindi l’opera fu assemblata in pochi mesi e poi donata alla parrocchia di Palazzolo che la custodisce nei mesi in cui non viene utilizzata.

La stella – che è anche protagonista della copertina del numero Natalizio del Baco che trovate in edicola e nei punti di distribuzione – è composta da un palo alto 13 metri che fa da sostegno per la stella vera e propria a cinque punte sul cui perimetro vi è una doppia fila di neon; per formare la caratteristica coda invece si è fatto ricorso a tre funi di acciaio lunghe una trentina di metri circa, ancorate alla torre campanaria. In totale vi sono posizionate 85 luci al neon che vengono alimentate dall’adiacente struttura storica che i palazzolesi chiamano familiarmente ‘El campanil’.

Curiosa è la forma della curvatura della coda che ascende verso l’alto a differenza di quelle conosciute nell’immagine classica delle stelle comete; questa soluzione è stata preferita dagli operatori per garantire sempre la forma costante dell’installazione e per non appesantire con tiranti e altri pali di sostegno il giardino della trecentesca Torre Scaligera, sicuramente il punto più riconosciuto del panorama di Palazzolo.

Notevole è stato nel tempo, e anche al giorno d’oggi, l’impegno dei volontari nell’assicurare l’appuntamento di ogni anno con la stella sia nelle operazioni di montaggio e smontaggio che nell’ordinaria manutenzione. E’ stato costituito un apposito Gruppo Stella che, aiutato da podisti e alpini, nel 2016 ha provveduto a sostituire le lampade al neon. Punto di riferimento organizzativo è Franco Tacconi, promotore fin dai primi giorni dell’iniziativa, che cura ancora oggi i rapporti con l’amministrazione comunale per i permessi e per garantire l’allacciamento con la rete elettrica pubblica.

Questo Natale, per le note vicende, Verona è priva della sua immensa e bellissima Stella Cometa in piazza Bra. L’invito è quindi quello di andare a Palazzolo, per conoscere un’altra Stella Cometa che da trentasei anni rappresenta la bellezza e la meraviglia del Natale per i cittadini del Comune di Sona, di Bussolengo e di tutti coloro che, scendendo lungo l’autostrada del Brennero e dopo il buio della Valdadige, la incontrano accogliente e luminosa prima che si aprano le luci della città di Verona.