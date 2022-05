Un lupo azzanna una pecora a San Giorgio in Salici. Per salvare il suo piccolo si è allontanata dal recinto

“Sapevo dove il pastore Alessandro Pachera custodiva il suo gregge, così mi sono recato in località Fornelletto a San Giorgio in Salici, al confine con Castelnuovo, vicino ad Oliosi ma al di qua del Tione. E, a cento metri di distanza dal recinto, ho visto una pecora morta”. E’ iniziato così il racconto al Baco di Luigi Benato, guardiacaccia ittica-venatoria ambientale dell’azienda faunistica-venatoria La Gardena di Sona.

“Alessandro mi disse che non riusciva a ritrovare la pecora di razza bergamasca che poco prima aveva partorito un agnellino – prosegue Benato -, così ho iniziato a perlustrare la zona e, a pochi metri dal recinto, ho notato il corpo sventrato dell’animale. Come prima cosa abbiamo chiamato la Polizia provinciale, che ha iniziato a perlustrare il territorio per capire come fosse avvenuto il fatto e, in seguito, il veterinario che ha confermato la teoria secondo la quale l’animale era morto a causa dell’azzannamento di un lupo”.

L’ipotesi più accreditata è che la pecora, rimasta fuori dalla recinzione perché occupata a leccare l’agnellino appena nato, sia stata vista dal lupo e che questa, per salvare il proprio piccolo, sia scappata allontanando il predatore dal cucciolo. Nemmeno i quattro cani di razza maremmana messi a guardia del gregge hanno potuto fare nulla, in quanto legati all’interno del recinto assieme alle altre pecore.

Il gregge in quei giorni si trovava nel Comune di Sona per la transumanza, come ogni anno, ma non aveva mai subito attacchi da parte di lupi in pianura, diversamente da quando si sposta in montagna dove questi animali sono un serio problema.

Non è la prima volta che si hanno notizie del girovagare di un lupo nei pressi di Peschiera e nelle campagne di Castelnuovo, il che fa pensare che potrebbe essere lo stesso esemplare.

“I pastori mi hanno confermato che proseguiranno con la transumanza nel nostro territorio anche i prossimi anni – termina Luigi Benato – previa autorizzazione dei proprietari terrieri e con la speranza di non assistere più ad un fatto simile a quello accaduto quest’anno”.

Nella foto, da sinistra i pastori Edoardo Rudari e Alessandro Pachera. Con loro il guardiacaccia Luigi Benato.