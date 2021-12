Un libro per Natale. I consigli del Baco

Natale è il momento perfetto per regalare un libro. Ma quale scegliere tra le mille proposte in libreria? Ogni anno questa rubrica fornisce una serie di consigli per scegliere bene tra gli scaffali e non farsi ingannare da copertine accattivanti, che spesso si rivelano specchietti per allodole, specie nel periodo prenatalizio.

Un romanzo uscito quest’anno che non può mancare nella libreria di chi ha amato “Cambiare l’acqua ai fiori” è “Tre” di Valérie Perrin, che narra la storia di un’amicizia, che nasce sui banchi di una scuola elementare e cresce insieme ai tre protagonisti, resistendo tenace nonostante le strade complicate che imboccano le loro vite.

Altro romanzo molto coinvolgente uscito da poco è “Oliva Denaro” di Viola Ardone, la scrittrice divenuta famosa graze al bestseller “Il treno dei bambini”. In questo suo ultimo libro la Ardone tocca il tema molto attuale dei diritti violati delle donne, ispirandosi alla storia di Franca Viola, che sollevò il dibattito intorno al tema del matrimonio riparatore.

Agli amanti dei gialli potrebbe far piacere ricevere in dono l’ultima fatica di Donato Carrisi, “La casa senza ricordi”, pubblicato a fine novembre, in cui un bimbo senza memoria viene ritrovato in un bosco della Valle dell’Inferno. Il dodicenne Nico sta bene ma non parla e non ricorda, per cui si ricorre all’aiuto di un ipnotista, che possa far luce laddove è buio.

Se invece si vuole optare per un giallo al femminile, si consiglia “Figlia della cenere” della friulana Ilaria Tuti, dove indaga il commissario Teresa Battaglia, protagonista di una fortunatissima serie.

“La ladra di parole” di Abi Daré, appena letto anche dal Gruppo Lettura di Sona, è un romanzo che non lascia indifferenti per la durezza della vicenda narrata e per le emozioni che suscita. Ambientato in Nigeria, ha per protagonista una ragazzina poverissima e sfortunata, Adunni, che lotta per riscattarsi e ottenere rispetto in un’Africa piena di contraddizioni.

Gli amanti delle biografie, nell’anno in cui si ricordano i cent’anni dalla sua nascita ad Asiago, potrebbero trovare molto interessante leggere “ Mario Rigoni Stern. Un ritratto” di Giuseppe Mendicino, che ripercorre la vita dello scrittore de “Il sergente nella neve”.

Altro testo appartenente al genere biografico è “Il grande libro di Stephen King. La vita e le opere del Re del terrore” in una edizione illustrata di George Beahm, piena di curiosità e aneddoti, imperdibile per i fan dell’autore di “It”.

“Morgana” di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri non è un’unica biografia ma un insieme di “storie di ragazze che tua madre non approverebbe”, come dice il sottotitolo, ovvero di dieci donne che hanno avuto il coraggio di infrangere tabù e di inseguire le loro ambizioni con coraggio.

Tra i libri di cucina, si segnala il secondo libro di Carlotta Perego, che propone “Cucina botanica. Vegetale, facile, veloce”, un volume pieno di ricette vegan che possono incontrare i gusti anche di chi vegano non è, molto facili da realizzare e belle da vedere. Altrettanto gradevole e pieno di proposte dolci sane e di facile esecuzione è “I dolci di Tortinsù. Ricette semplici e naturali senza lattosio ma con un gatto sul davanzale” della blogger Jasmine Mottola.

Tra le proposte per i lettori più giovani c’è l’ultimo libro di J.K.Rowling “Il maialino di Natale”, con protagonista Mimalino, detto Lino, un maialino di pezza che si smarrisce proprio alla vigilia di Natale. Altrettanto bello è anche il poetico albo illustrato vincitore del premio Andersen 2021 “Io sono foglia” di Angelo Mozzillo e Marianna Balducci.

Infine, a chi ha scoperto Zerocalcare attraverso la fortunata serie Netflix da poco uscita, si suggerisce un suo graphic novel, per esempio “Dimentica il mio nome” o “La profezia dell’armadillo”.

Buone Feste di letture!