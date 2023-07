Un funerale dimenticato e quei nostri anziani sempre più soli

All’inizio di luglio un incendio all’interno di una Rsa milanese ha posto fine alla vita di sei anziani. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino ed il vescovo ha organizzato il funerale delle vittime nella cattedrale.

Si pensava avrebbe partecipato al rito un buon numero di cittadini, scossi dall’accaduto e desiderosi di mostrare vicinanza e solidarietà. Invece il deserto: hanno preso parte alle esequie solo una cinquantina di persone in tutto, tra familiari e amici, più alcuni rappresentati delle cooperative collegate alla struttura. Addirittura due dei sei morti non avevano nessuno a piangerli.

Il sindaco Sala ha spiegato che gli ospiti delle Rsa milanesi soli al mondo o abbandonati a se stessi, senza parenti e amici che si interessino a loro, sono in costante aumento. Ma anche fuori dalle case di riposo la solitudine degli anziani è spaventosa: solo in Lombardia, ma la situazione è simile in tante altre regioni del Nord e Centro Italia, molti di loro vivono senza affetti e circa il 14% degli ultraottantenni trascorre le giornate da recluso in casa.

La nostra società troppo spesso dimentica gli anziani, soprattutto quando sono molto avanti negli anni, malati o non autosufficienti. Eppure, prima di perdere la salute o l’autonomia, essi si sono spesso rivelati risorse preziosissime per la loro famiglia e per la comunità.

Per capirlo, basta osservare chi staziona fuori dalle scuole quando le lezioni finiscono: quasi la metà degli adulti presenti è composta da nonni e nonne, che si sostituiscono ai genitori che lavorano e si prendono cura dei nipoti nel pomeriggio.

La stessa cosa vale per il mondo del volontariato locale, dove gli anziani in salute sono sempre in prima linea nelle attività delle varie associazioni; negli scorsi giorni di sagra a Lugagnano, per esempio, era facile scorgerne molti tra i volontari che organizzano, cucinano, puliscono, dirigono le operazioni, risultando indispensabili grazie alla loro esperienza.

Eppure basta poco per scordarsi di loro e abbandonarli quando non possono più dare, ma hanno bisogno di ricevere. Viviamo in un mondo che ci impone ritmi frenetici e stress quotidiano, che fa della bellezza esteriore e della velocità le nuove divinità da venerare. Chi è lento, affaticato, non più attraente e prestante rappresenta un peso.

I fragili e i vulnerabili diventano scarti invisibili. Non devono rallentare o scocciare. Eppure la loro condizione dovrebbe ricordarci la precarietà ed il destino comune ad ogni vita umana. Tutti un giorno invecchieremo, necessitando di cure fisiche e di carezze per l’anima, ma raccoglieremo quello che abbiamo seminato, se non invertiamo la rotta.

Per cambiare le cose serve anche che la politica sia lungimirante, visto che la società italiana è e sarà sempre più vecchia. Recentemente sono stati fatti alcuni passi in avanti verso leggi volte ad una maggiore tutela della terza età, il che significa, per esempio, maggiore inclusione sociale, prevenzione della fragilità, assistenza economica e psicologica ai caregiver familiari.

Domenica scorsa si è celebrata la terza Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani e papa Francesco ha ribadito quanto sia preziosa la loro presenza nelle famiglie e nelle comunità: sono custodi delle nostre radici, hanno memoria del passato e la possibilità di trasmetterci insegnamenti e valori. “I nostri nonni e anziani consegnano al presente un passato necessario per costruire il futuro. È solo grazie agli anziani che i giovani possono riscoprire le proprie radici, e solo grazie ai giovani che gli anziani recuperano la capacità di sognare”.