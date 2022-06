Un francobollo per il panettone Galup in giugno, uno per Macario in ottobre

Inviare cartoline dalle vacanze estive affrancando con un dentello… natalizio: è quel che può accadere in questi torridi giorni di giugno con l’emissione per la Galup S.r.l. voluta dal Ministero dello Sviluppo Economico insieme a Poste Italiane e appartenente alla serie “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”.

L’Azienda

Nel 1922 in un piccolo forno di Pinerolo, in provincia di Torino – nel cui ufficio postale con sportello filatelico sarà disponibile l’annullo primo giorno – Pietro Ferrua e la moglie Regina iniziano a farsi strada nel mondo della pasticceria con passione e creatività, valorizzando gli ingredienti e le ricette della cultura piemontese.

Brevetto di Fornitore della Real Casa prima, inserimento nel Registro Speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale poi, da realtà di paese ad azienda di rilevanza anche internazionale: ottimi risultati ottenuti con la perseveranza e il saper fare, custodendo e tramandando i segreti della tradizione.

Il Prodotto

“Galup” significa “goloso” in piemontese: il panettone è più basso e nasce dallo stesso lievito madre dal 1922, ravvivato ogni giorno con acqua e farina. Invitante anche fuori stagione, appare sul francobollo su sfondo rosso acceso e in uno stile vintage che strizza l’occhio ai manifesti pubblicitari illustrati di inizio secolo.

La Reclame

“Galup… è sempre la parte alta del panettone!”. Così ripeteva il grande comico Erminio Macario negli spot di Carosello tra il 1976 e il 1977. In uno di questi, ci mostra la Pinerolo antica e il forno di “monsù Ferrua” con ancora l’insegna originale in bella vista. I pochi minuti ci restituiscono atmosfere e abitudini del passato come solo la pubblicità ben confezionata sa fare.

Il Personaggio

Aria smaliziata da monello, camminata con guizzi da mimo, battuta in dialetto piemontese sempre pronta: da solo a teatro o in tv oppure come spalla di Totò al cinema, Macario sapeva calcare il palcoscenico con una naturalezza e una fantasia uniche, che donavano momenti di tenerezza e di divertimento.

Maschera inconfondibile, è considerato l’inventore della comicità surreale italiana sul grande schermo, il re della rivista, “il talent scout” di attrici – da Sandra Mondaini a Valeria Fabrizi – e di soubrette – le “donnine” che vicino al suo fare clownesco risaltavano per contrasto – a cui riservava occhi dolci e sospiri languidi.

Eppure, venuto a mancare nel 1980, Torino non gli ha mai intitolato una via o una piazza e sporadiche sono state le iniziative a lui dedicate. Per quanto sia tenace lo sforzo di familiari e amici di tenerla viva, ha una fama che rischia di rimanere ingiustamente relegata nel cono d’ombra di personaggi suoi coetanei più noti.

Il Futuro

Classe 1902, nel 2022 cade il 120° anniversario della nascita: da qualche anno il Ministero dello Sviluppo Economico punta su anniversari “non tondi”, basti pensare ai recentissimi tributi per il 160° anniversario della morte di S. Gabriele dell’Addolorata e per il 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Il programma emissioni appena aggiornato contiene tra le novità una menzione proprio a Macario, prevista in ottobre: sarà bello e doveroso omaggiare così un artista che ha saputo dare tanto al mondo dello spettacolo italiano, per scusarci se spesso non lo si è riconosciuto abbastanza, per ringraziarlo di ogni risata.

La Scheda

Gli spot Galup con Macario sono visionabili su YouTube qui:

https://www.youtube.com/user/famila76