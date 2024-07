Un errore togliere la commissione edilizia a Sona

L’ultima seduta del consiglio comunale di Sona del 27 giugno scorso ha riservato una novità sulla quale appare necessaria una riflessione da parte dell’opinione pubblica.

Al terzo punto dell’ordine del giorno era previsto un argomento all’apparenza del tutto formale: “Individuazione Comitati, Commissioni ed altri Organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune di Sona – ANNO 2024 – art. 96 D.Lgs. n. 267/2000”. In realtà si tratta di un tema importante perché è anche attraverso la scelta di quali commissioni attivare che un’amministrazione comunale certifica quali sono gli ambiti di suo reale interesse e, soprattutto, quanta voglia abbia di dialogare, considerando che nelle commissioni sono sempre presenti anche componenti provenienti della minoranza.

Nella discussione in consiglio comunale la maggioranza del sindaco Gianfranco Dalla Valentina (nella foto di Mario Pachera) ha elencato le commissioni che troveranno applicazione, senza indicare quelle che, rispetto al passato, non vedranno più la luce. A seguito di alcune domande arrivate dai banchi della minoranza, il sindaco ha quindi esplicitato la decisione eliminare la commissione edilizia. Una scelta di grande peso che non può essere fatta transitare come un passaggio quasi burocratico.

Sgomberiamo subito il campo da qualsiasi dubbio: la decisione dell’amministrazione di Sona è assolutamente legittima e nell’alveo delle norme vigenti. È infatti cosa nota che la commissione edilizia, che era parte obbligatoria del regolamento edilizio comunale in forza della legge urbanistica 17 agosto 1942, è diventata facoltativa a seguito dell’applicazione di un decreto del Presidente della Repubblica del 2001.

Ma a cosa serve la commissione edilizia? Formata da diverse figure tra le quali tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio – ma non solo -, è un organo consultivo ad istituzione facoltativa, che esprime un parere, non sostitutivo del provvedimento finale, di competenza del dirigente comunale a ciò preposto. In parole povere, la commissione fornisce un proprio parere sulle pratiche urbanistiche che le vengono sottoposte che però non vincola la decisione finale del tecnico comunale.

Quindi si tratta di indicazioni, quelle della commissione edilizia, che non limitano l’azione in campo urbanistico di un’amministrazione comunale ma che, evidentemente, forniscono delle segnalazioni importanti che impegnano comunque il tecnico comunale a valutare eventuali pareri negativi che arrivassero dai commissari su una determinata pratica.

La materia urbanistica, a Sona come in qualsiasi Comune, è tema complesso e molto delicato perché tiene assieme interessi differenti, quello del privato a realizzare un’opera e quello della comunità che sia sempre prestata la massima attenzione alla tutela del territorio. La commissione edilizia è uno strumento fondamentale in questo senso, perché fornisce al tecnico comunale, e pure agli amministratori, un supporto importante proprio in questa ponderazione di interessi che talvolta possono non essere del tutto coincidenti.

“Abbiamo ritenuto utile non confermare la presenza della commissione edilizia vista la difficoltà dell’ufficio tecnico nell’organizzare la commissione edilizia per mettere d’accordo diverse persone, considerata la necessità di approvare dei progetti per i quali siamo sempre in ritardo. L’abbiamo fatto per snellire le attività dell’ufficio tecnico”: queste le parole del sindaco Dalla Valentina in consiglio comunale per giustificare la decisione. Una motivazione che stupisce e che appare non sufficiente. Togliere tutele e garanzie non è mai un buon segnale che si dà al territorio e alla comunità, e sicuramente non si possono prendere decisioni così importanti per meri motivi di organizzazione degli uffici.

Ripeto, la scelta del sindaco – che è anche architetto e quindi conosce bene la materia e la situazione dell’urbanistica sul territorio – è legittima e presa alla luce del sole. Quello che segnaliamo non è quindi un problema di legittimità, che non esiste, ma una grande questione di opportunità.

Sona vanta una lunga storia e tradizione di commissioni edilizie che, in molte occasioni, si sono dimostrate decisive per arrivare a scelte importanti per il territorio. Perché privarsi di quella che è una una garanzia per tutti, anche per la stessa amministrazione comunale?