Un campo scuola per grandi numeri a Fai della Paganella con le parrocchie di Sona, Palazzolo e San Giorgio in Salici

Dal 30 giugno al 13 luglio, a Fai della Paganella decine di ragazzi hanno potuto vivere l’esperienza del campo scuola organizzato assieme dalle parrocchie di Sona, Palazzolo e San Giorgio in Salici.

Trentacinque ragazzi e ragazze delle elementari hanno trascorso la prima settimana, mentre nella seconda settimana con le medie hanno partecipato in ben ottanta. Un’esperienza significativa che ci facciamo raccontare da Giovanni Mori, uno dei tre responsabili del campo.

“Ogni anno il campo scuola a Fai della Paganella rappresenta un momento molto atteso per i ragazzi delle nostre parrocchie. Questa esperienza non è solo una settimana di divertimento e avventura, ma anche un’opportunità preziosa per crescere, fare nuove amicizie e acquisire importanti responsabilità.

“Anche quest’anno – continua Giovanni – immerso nello splendido scenario delle Dolomiti trentine, il campo scuola ha offerto ai ragazzi una varietà di attività all’aperto, dalle escursioni ai giochi di squadra. Ognuna delle due settimane del campo scuola è stata caratterizzata da un tema specifico, studiato e programmato nei mesi scorsi che ci ha permesso di creare un’esperienza unica e ben strutturata, dove ogni attività è in grado di arricchire e stimolare la curiosità dei ragazzi.

“Va detto – prosegue uno dei tre responsabili del campo – che uno degli aspetti più profondi del campo scuola è l’opportunità di fare un’esperienza spirituale attraverso momenti di riflessione e di preghiera. Sono stati organizzati anche momenti di deserto, nei quali i ragazzi hanno potuto meditare e riflettere in silenzio. Il campo scuola ha inoltre enfatizzato l’importanza dell’aiuto al prossimo, insegnando ai ragazzi a sostenersi a vicenda ed a vivere secondo i valori cristiani di amore e solidarietà”.

“Le giornate sono state ricche di giochi e laboratori creativi, pensati per stimolare la collaborazione ed il problem solving. I ragazzi hanno imparato a lavorare insieme, superando sfide ed ostacoli, il tutto comunque divertendosi. Le attività sono state strutturate in modo da essere sia educative che divertenti, offrendo un perfetto equilibrio tra apprendimento e svago -. Nel suo racconto Giovanni ricorda anche che – Uno degli aspetti più importanti del campo scuola è stato l’aumento della responsabilità personale. I ragazzi sono stati infatti incoraggiati a gestire le proprie cose, rispettare gli orari e prendersi cura degli altri membri del gruppo. Questa responsabilità li ha aiutati a diventare più indipendenti e preparati ad affrontare le sfide future.

“Quest’anno, in particolare la settimana dedicata ai ragazzi delle elementari ha avuto come tema la creazione di una città chiamata Rallentaville, dove tutto procede al rallentatore per permettere di concentrarsi su ogni aspetto della vita. Ogni giorno della settimana era dedicato ad un tema diverso: il risveglio, la scuola, la passeggiata, gli amici, la parrocchia e il ritorno. I 35 ragazzi delle elementari hanno vissuto un’esperienza ricca e riflessiva, imparando l’importanza di prendersi il proprio tempo. Per i ragazzi delle medie, invece, il tema della settimana è stata la ‘rabbia. Con ottanta partecipanti – spiega Mori – le attività hanno esplorato le emozioni ed i sentimenti legati alla rabbia, analizzando tutte le sue sfaccettature: come si crea, il momento dello scoppio e le conseguenze. Attraverso discussioni, giochi di ruolo e laboratori, i ragazzi hanno imparato a riconoscere e gestire questa potente emozione, favorendo una maggiore consapevolezza di sé e degli altri.

“L’organizzazione è stata possibile anche grazie al sostegno di alcuni cuochi che si sono impegnati nel creare un menù specifico e lavorare per fare trovare un piatto caldo ogni giorno, in perfetto orario per non ritardare le attività. Un’altra figura fondamentale per la riuscita del campo è stata la presenza di un sacerdote, il quale è riuscito, attraverso preghiere e riflessioni, a far suscitare forti emozioni nei ragazzi -. Giovanni conclude ricordando che – Il campo scuola a Fai della Paganella è un’occasione unica per i ragazzi per crescere, imparare e divertirsi in un ambiente sicuro e stimolante. Speriamo che questa tradizione possa continuare a lungo, offrendo a sempre più giovani l’opportunità di vivere questa esperienza indimenticabile”.